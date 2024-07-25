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AI帶動民間投資優於預期 台經院上修2024年經濟成長率3.85%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣經濟研究院今天更新最新經濟預測，我國今年經濟成長率3.85%，較上次預測大幅上修0.56個百分點，主要是受惠於全球AI熱潮發酵。（路透）
台灣經濟研究院今天更新最新經濟預測，我國今年經濟成長率3.85%，較上次預測大幅上修0.56個百分點，主要是受惠於全球AI熱潮發酵。（路透）

台灣經濟研究院今天更新最新經濟預測，我國今年經濟成長率3.85%，較上次預測大幅上修0.56個百分點，主要是受惠於全球AI熱潮發酵，國內半導體廠商擴充先進製程和高階封測產能，企業擴廠意願增強，民間投資優於預期，經濟成長模式維持「內外皆溫」。

台經院認為，由於就業市場穩定，薪資維持一定成長力道，加上今年以來股市帶動的財富效果，有助於民間消費動能延續。

內需方面，國內景氣持續回溫，民間消費成長穩健，使得第一季民間消費表現優於原先預期。2024年上半年零售、餐飲與觀光表現仍強，加上就業市場穩健與股市交易活絡，均可望帶動民間消費動能延續，台灣2024年經濟成長仍以民間消費為主要支撐，惟民間消費因比較基期墊高，導致貢獻度不如2023年，預測2024年民間消費成長率為2.92%，較前次預測上修0.23個百分點。

固定資本形成方面，各國經濟表現分歧，加以地緣政治風險升溫，企業資本支出態度仍顯審慎，第一季民間投資表現不如預期。不過受惠於全球AI熱潮發酵，國內半導體廠商不斷擴充先進製程和高階封測產能，加大研發投入；再者，隨著國內景氣持續復甦，增添企業擴廠意願，加上土地交易熱度續強、商用不動產交易回溫，第二季半導體與資本設備進口年增率已由負轉正，2024年整體固定資本形成成長率2.64%，較前次預測時上修0.13個百分點；其中民間投資成長率為1.40%，較前次預測上修0.29個百分點。

外貿方面，儘管上半年個別產業復甦速度不同調，但近期傳產貨品出口年增率已由負轉正，廠商備料意願提升，預估進口和輸入成長率分別為7.29%與7.12%，較前次預測值分別上修0.65、0.39個百分點。

物價部分，商品與服務通膨壓力持續放緩，但氣候變遷導致食物價格容易受到影響，加上居住類及雜項類價格持續高檔，且醫療保健類價格漲勢未緩解，上半年CPI年增率仍有2.27%，預測2024年CPI成長率維持與上次相同的2.13%，

至於未來不確定因素，台經院指出，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，例如年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響、綠色科技補貼競賽和中國產能過剩引發全球貿易摩擦升溫、AI需求是否如預期強勁等，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現，值得預先研判並加以關注。

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