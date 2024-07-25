台經院上修GDP至3.85% 示警 AI 熱潮能否「飛入尋常百姓家」

台灣經濟研究院25日發布最新經濟預測，2024年國內經濟成長率為3.85%，較上次預測上修0.56個百分點，主因投資和貿易都逐步好轉，經濟成長模式維持「內外皆溫」。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，預期下半年傳產業也可望逐步復甦，經濟成長將維持穩定擴張，但需留意通膨問題，也期待經濟成長不再是一個人的武林，而能雨露均霑、百花齊放，且當前這股景氣復甦熱度能夠從高科技轉向傳產和服務業，就能全面點火。

台灣經濟景氣穩定向上，近期國家級財經智庫紛紛上修今年台灣經濟成長率，且最新估值都在3.8%以上。其中，中經院7月19日更新後預測值為3.81%，台經院則是第二家上修台灣經濟成長率的經濟智庫。同時，台經院也看好台灣2025年全年的經濟成長率也會持續往上揚。

談及現在的AI熱潮，孫明德表示，未來關於AI伺服器的投資只會更多不會再少，但接下來需留意的是AI能否持續帶動AI PC、AI 手機等終端產品的應用，「飛入尋常百姓家」，若未來AI應用端的成長空間有限，慢慢的也會面臨瓶頸，遇到轉型期、撞牆期，甚至出現像現在電動車一樣的情形，而9月AI PC新機銷售情形會是一個觀察指標。

在物價部分，台經院表示，鑒於氣候變遷導致食物價格容易受到影響，加上居住類及雜項類價格持續高檔，且醫療保健類價格漲勢未緩解，上半年CPI年增率仍有2.27%，國內CPI維持緩步回降趨勢，故預測2024年CPI成長率為2.13%，較前次預測維持不變。

同時，台經院也提醒，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，例如年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響、綠色科技補貼競賽和大陸產能過剩引發全球貿易摩擦升溫、AI需求是否如預期強勁等，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現，都需預先研判並加以關注。

台經院25日同時發布的景氣動向調查，6月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，服務業與營建業測驗點續呈上揚態勢。

其中，6月製造業營業氣候測驗點為98.45點，較上月修正後之100.60點下滑2.15點，製造業測驗點結束先前連續六個月上揚態勢轉為下滑。6月服務業營業氣候測驗點為99.21點，較上月修正後之98.49點上揚0.72點，服務業測驗點呈現連續四個月上揚態勢。營建業2024年6月營業氣候測驗點為113.04點，較5月之109.75點上升3.29點，呈現連續三個月上揚的趨勢。