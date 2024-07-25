能源轉型 是長期投資者的優先主題

根據第12份年度《景順全球主權資產管理研究》，能源轉型繼續為主權財富基金及央行帶來挑戰和機會。2024年的研究顯示，能源轉型被視為愈來愈具吸引力的投資機會，30%主權財富基金及央行將其視為高度優先的配置主題，另有27%持有某種形式的可再生能源及潔淨科技投資。

景順亞洲（日本除外）行政總裁Martin Franc表示：「在亞洲地區，我們看到投資者日益將ESG因素納入至其投資組合管理選擇當中，甚至會在投資過程中分析實體氣候風險，但他們亦普遍會避免直接從傳統的能源資產中撤資。能源轉型將取決於全球投資者如何面對當前的投資格局。我仍然預期投資者將採取『全盤性』投資方法，可再生能源及傳統能源資產將繼續作為配置組合的一部分，而持續與能源企業保持互動和溝通將是轉型直至最終實現淨零目標道路上不可少的過程。」

景順這項研究已成為主權投資者活動的指標，研究深入探討140位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自83檔主權財富基金及57家央行，旗下管理的資產總額達22兆美元。