和碩童子賢提「核綠共存」！看義大利重啟核電有6意義

和碩（4938）董事長童子賢倡議台灣能源政策應「核綠共存」，不僅能滿足低碳發電需求，也能扶持綠電，並保存「戰略產業」農業，談到廢核35年的義大利7月宣布重啟核能，童子賢直言義大利此舉是為追趕減碳進度，並擺脫過度倚賴太陽能供應國風險。

他7月19日受邀文官學院「高階文官培訓」專題演講，回應學員提問「能源議題」，他表示能源不是只有煤炭或核能選項，還有電價高低選擇，更牽涉重要的「國土規劃」層次，權衡對國土、農業、環境、生態的影響。

童子賢巧妙以7個連續反問代替作答，他說「在座諸位都是中華民國高階文官，領導各個局、司、處。我想請問諸位心中的國土規劃面貌如何？想要把國家環境、生態、景觀帶往那一個方向？」他詢問「如果有一天嘉南平原上金黃稻穗隨風搖曳的景觀消失殆盡，這是各位樂意見到的？」「如果台東池上秋收美麗的稻田中間夾雜著很多太陽能板，這是我們準備面對的？」他也問到「如果我們糧食短缺了，稻田轉成太陽能板發電之後，再也轉不回來了，怎麼辦？」「25年後必須廢棄的巨量太陽能廢棄垃圾，面積有二個台北市的大小，我們要怎麼處理？」「現在的能源政策，準備帶給我們怎樣的國土面貌？我們準備好了嗎？」

童子賢說，他免不了羨慕與借鏡進步繁榮又景觀美麗的歐洲國家，如法國、芬蘭、比利時、瑞士。這些國家有一個共同點，就是「核綠共存」，提供低碳電力，也兼顧農業、糧食、景觀地貌及經濟繁榮。

這些國家有的地狹人稠、又經濟繁榮（瑞士、比利時），有的廢核之後又決重啟核能（芬蘭、義大利），法國驕傲於核能科技，目前有65%核能發電，並得以保存當地的生活方式與農業文化，比如波爾多、勃艮第的葡萄園。而比利時、芬蘭、瑞士核電使用比例也有40%、42%、34%。

童子賢說歐洲國家經驗值得借鏡，適當的以使用核能來調節綠能，減少大面積太陽能對環境的衝擊。童子賢認為台灣在國土規劃中，也能保留下珍貴的農業文化、糧食生產與農村生活空間，甚至保留觀光資源，透過一個很好的「黃金比例」能源選擇。

童子賢說核能發電的關鍵優點是「佔用的土地面積非常的小」。他說一座核三廠年發電量160億度，而所佔面積不過是長寬一至二公里的空間。但太陽能面板要達到同樣的發電量，需要約154平方公里的驚人土地面積（或換算為1萬5399公頃）。*他提醒這個計算基準是以相關單位公佈每1000公頃的太陽能面板可得到1GW裝置容量，一年可獲得發電量10.39億度去計算。

童子賢說，太陽能耗費台灣珍貴的土地實在太大，1萬5399公頃太陽能板面積大約等於0.57個台北市大小（台北市面積27180公頃）。但佔地如此廣的太陽能，只能供應台灣2023年用電需求2821.4億度的5.67%，而且每25年汰換一次，又要重來。

童子賢表示，較好的選擇是讓效率極高的核能發電來幫忙，以「核綠共存」組成發電，減少環境與土地、農業、生態的衝擊。

他指出，前一週7月14日義大利總理梅洛尼與環境和能源安全部長弗拉廷才慎重宣布「重啟核能」。童子賢認為，義大利首長此次談話意義重大，論點發人深省，因為這是義大利廢核35年後，第一次下定決心重返核能。

童子賢引用外電報導：「義大利梅洛尼政府宣布推動核能的同時，也宣布對太陽能的大量發展實施新的限制，認為會威脅義大利的糧食安全。政府同時說，接獲許多義大利國民抱怨太陽能光電板設置在田野，破壞了國家美麗的湖光山色。」

童子賢表示，義大利的新能源政策與國土規劃大轉彎，決心「重啟核能」以保護農業、糧食、美麗的平原丘陵、森林湖泊。也減少對中國生產的太陽能面板的依賴。他歸納義大利「重啟核能」記者會提到6個重點：

一、義大利政府主張「核綠共存」。童子賢開玩笑說這個政策看起來是一個「展核、降綠、減氣、減煤」的能源政策。

二、重啟核電以降低太陽能板的使用。

三、限制太陽能板，以減少威脅農業與糧食生產。

四、避免太過依賴中國提供太陽能板，因為擔憂受到商業與政治操控。（註：中國大陸的太陽能板佔全球市占率80%以上）

五、減少太陽能板，以保護美麗的湖光山色，也維護觀光資源。

六、童子賢還認為義大利政府沒有提到的「潛台詞」是，義大利廢核之後，減碳進度嚴重落後，現在要努力追回來。

根據聯合國IPCC資料，歐盟「低碳發電」已達到67%，而義大利目前只有17%，嚴重落後歐盟多國。

童子賢說，芬蘭在2023年4月也宣佈重啟OL3核電廠，以因應俄烏戰爭帶來的能源供應壓力。童子賢指出台灣地狹人稠，每一吋土地都很珍貴，芬蘭的決策值得我們參考。

他建議3+3+4能源配比方案，讓「核綠共存」避免台灣土地承受太重的太陽能板鋪設壓力。

他也提醒地球暖化後，應預防全球會有糧食生產危機。他觀察2021到2022 年疫情期間，包含俄羅斯、烏克蘭、印度、越南、馬來西亞都曾經管制大麥、小麥、稻米、雞肉的出口，未來糧食恐怕會成為另外一種戰略物資，台灣難得擁有自主的農業生產，他認為應該要對農業重視、協助、保存，把農業當做是「戰略產業」。

他相信「核綠共存」才是好的規劃，因為可以滿足低碳發電，又能更好的保存農業、扶持綠電、提高能源韌性，會是一個非常平衡的選擇。