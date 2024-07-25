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勞動基金上半年收益 近八千五百億
勞動部將在下周四發布最新勞動基金績效，六月隨全球金融市場走揚，尤其台股表現突出，預計上半年勞動基金收益數接近八千五百億元水準，可望再創歷年同期新高。六月單月進帳有望接近兩千五百億元，將挑戰單月新高。
截至今年五月底，勞動基金規模達六兆五九九四億元，收益數六○七三點八億元，收益率百分之九點九九。據透露，六月全球股市、台股表現亮麗，台股漲勢大於美股，而全球債市及另類投資則呈小幅修正回檔。
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