快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動基金上半年收益 近八千五百億

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

勞動部將在下周四發布最新勞動基金績效，六月隨全球金融市場走揚，尤其台股表現突出，預計上半年勞動基金收益數接近八千五百億元水準，可望再創歷年同期新高。六月單月進帳有望接近兩千五百億元，將挑戰單月新高。

截至今年五月底，勞動基金規模達六兆五九九四億元，收益數六○七三點八億元，收益率百分之九點九九。據透露，六月全球股市、台股表現亮麗，台股漲勢大於美股，而全球債市及另類投資則呈小幅修正回檔。

六月 勞動基金 台股

延伸閱讀

不怕跌！他喊話「抱著不賣就沒賠」 網酸：停損才不會大賠

雲豹能源逆勢跌停！網示警「1關鍵」股價繼續走跌

台股短期內下殺2千點…他卻大舉加碼共240萬！ 小師傅：不怕跌只擔心沒錢

怕被雇主坑？颱風天勞工出勤、放假、居家上班 勞動部算薪水給你看

相關新聞

颱風凱米加持 風力發電破220萬瓩相當核三發電量

強烈颱風凱米逼近台灣，在強勁風速加持下，台電表示，今天風力發電維持200萬瓩，一度突破220萬瓩，占整體發電比例為7.4...

夏季用電高峰、核三又除役 台灣缺電在即？

核三1號機除役在即，夏季用電高峰即將到來，台灣將面臨缺電危機？22日下午，台灣尖峰負載達4119.1萬瓩，創下歷史次高，台電隨即啟動核二廠氣渦輪機、已除役的大林5號機發電救援。對此，民眾黨立委張啟楷24日表示，啟動成本汙染較高的核二廠氣渦輪機，意味著台電已用盡手段供電了。

擴大台商健康講座 陳明璋邀名醫新南向服務當地台企

台北經營管理研究院長陳明璋日前主持「華陀開講－向名醫學健康」新書發表會，作者群中的心臟外科權威輔大醫院院長王水深等醫師都...

丁學文專欄／陸電商「出海」頻受挫 為何淪各國喊打的過街老鼠？

隨著中國大陸經濟內捲化嚴重，被其他國家指控的低價傾銷愈演愈烈，尤其網路交易平台的化整為零，已經淪為各國喊打的過街老鼠。為什麼會這樣？我們又應該怎麼解讀這樣的現象？

張啟楷：台電備轉容量率大跳票 7月日尖峰8天、夜尖峰5天

連日高溫，台電的備轉容量率走在鋼索上。民眾黨立委張啟楷指出，台電保證7月日尖峰備轉容量率10％，夜尖峰7％，7月還剩一個...

否認嗆聲 童子賢：談冷氣只有玩笑沒挑釁 郭部長努力值得掌聲

台北市電腦公會榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢23日提到產業能源與民生電力，開玩笑提到「我們就請部長努力發電，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。