勞動基金上半年收益 近八千五百億

核三1號機除役在即，夏季用電高峰即將到來，台灣將面臨缺電危機？22日下午，台灣尖峰負載達4119.1萬瓩，創下歷史次高，台電隨即啟動核二廠氣渦輪機、已除役的大林5號機發電救援。對此，民眾黨立委張啟楷24日表示，啟動成本汙染較高的核二廠氣渦輪機，意味著台電已用盡手段供電了。

2024-07-24 14:38