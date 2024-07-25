勞動基金重押台積 持股比大升

勞動基金運用局將在下周四（1日）發布今年6月底旗下基金持有台股個股占比。長期以來，在勞動基金投資台股持股前十大中，台積電（2330）都是位居第一名，占比約在二成五至四成之間，遙遙領先持股第二大。隨著今年上半年台積電股價爆發性成長，預期占勞動基金持股比重將大升。

截至去年底，新制勞退基金投資台股前十大個股及持股比率，依序為台積電24.73%、聯發科3.96%、廣達3.92%、台達電3.35%、鴻海精密3.13%、富邦金2.63%、中華電2.12%、國泰金1.89%、中信金1.41%、聯電1.38％；勞保基金持有台積占比高達35.76%。

今年上半年台積電股價漲勢凌厲，外界預期，截至今年6月底，勞動基金持股台積電占比都會大躍升。

勞動基金運用局官員表示，勞動基金整體資產配置，股債市占比分別為43%、45%，而另類投資占12%；其中，投資台股部位約19.3%，且擁有許多龍頭股，台積是重要持股之一。