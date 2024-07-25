勞動基金上半年估賺8,500億 明年分紅將創高

勞動部將在下周四（1日）發布最新勞動基金績效，6月隨全球金融市場走揚，尤其台股表現突出，預計上半年勞動基金收益數接近8,500億元水準，可望再創歷年同期新高。6月單月進帳有望接近2,500億元，將挑戰單月新高。

截至今年5月底，勞動基金規模達6兆5,994億元，收益數6,073.8億元，收益率9.99%。據透露，6月全球股市、台股表現亮麗，台股漲勢大於美股，而全球債市及另類投資則呈小幅修正回檔。整體來看，勞動基金收益6月將大進補。

今年來勞動基金績效 圖／經濟日報提供

勞動基金拜全球金融市場走揚之賜，今年3月單月收益數為2,422.1億元，創歷年單月最高。初估6月單月收益進帳有機會再創單月新高紀錄。

其中，勞保基金截至今年5月底，水位已達9,989.6億元，因今年度撥補金額已全數到位，加上6月收益數挹注，勞保基金今年上半年累計收益數有機會再提升至1,200億元以上，勞保基金水位有機會接近1.1兆元。

2023年新制勞退基金全年大賺4,785億元。截至今年5月底，新制勞退基金規模為4兆3,265億元，收益數為4,119.3億元，收益率 9.97%。隨著6月收益大進補，今年上半年新制勞退基金收益數有機會突破5,700億元，如果今年下半年全球金融市場持續穩定，預計勞工明年3月分紅將會創天價。

展望未來，勞動基金對今年下半年金融情勢轉趨樂觀。勞動基金運用局官員分析，在基本面優異、資金寬鬆、年底大選舉年等三利多支持下，台美股市下半年持續往上。

官員說，目前來看，美、台企獲利、財報數字不錯，「今年應該是基本面很不錯的一年」，有基本面支撐；目前通膨數據雖不如預期，但市場早已反映通膨；外界都在喊降息，一旦降息，資金更寬鬆，有利金融市場，美台股市還是往上。