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第三階段減碳 環團聲聲催

經濟日報／ 記者李柏澔／台北報導

因應2050淨零碳排，環境部應依《氣候變遷因應法規定》訂定階段管制目標，但至今第三階段目標（即2026年至2030年減碳目標）完整報告仍只聞樓梯響，環團呼籲環境部應更加積極。

環境部表示，會在年底前凝聚共識並定案。

根據我國溫室氣體階段性管制目標，第一期（2016至2020年）國家溫室氣體減量目標要較基準年2005年減2%；第二期（2021年至2025年）應較基準年減少10%。至於第三期（2026年至2030年），國發會曾喊出目標減量23%至25%，但根據氣候法規定，環境部必須在實施年的前兩年，也就是今年前提出完整報告，但至今未見蹤影。

目前減碳成績，我國2020年溫室氣體淨排放量為2億6,322萬公噸二氧化碳當量，較基準年僅少1.8%，第一期目標未能達成；第二期尚未結束，但根據2022年溫室氣體淨排放量為2億6,413萬公噸，較基準年少1.7%，較2020年不進反退，2025年要降到一成恐怕也難。

國發會 氣候變遷 減碳

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