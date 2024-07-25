鴻海發布「供應商責任報告書」 24家供應商用再生能源

鴻海昨（24）日發布「供應商責任報告書」，是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，內容揭露去年在環境保護、社會責任等多項實績超標，展現全球電子代工龍頭強攻ESG的決心。

鴻海參考21項國內外評比，以及供應鏈相關指標，全面揭露鴻海在永續供應鏈的投入與績效。

其中，今年報告中揭露的中央採購及中央半導體採購單位，依總採購金額、重大供應商、採購類別、淨零碳夥伴等篩選標準，重點初步盤查204家供應商資料，同時與外部顧問針對其中16家供應商進行實地審查，以提高報告書的可信度。

就實績來看，在供應鏈環境保護（E）方面，2023年獲廢棄物零填埋驗證的電子類特定供應商家數目標是15家，實際達成15家，表現超標，並以2025年提升至25家為目標。至於承諾使用100%再生能源生產鴻海產品的電子類重大供應商家數，2023年目標22家，實績為24家，表現同步超標，預期2025年要提升至45家。