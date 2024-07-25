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外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流，推升國內產能，其中又以伺服器產品挹注最大。 （聯合報系資料庫）
經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流，推升國內產能，其中又以伺服器產品挹注最大。 （聯合報系資料庫）

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流，推升國內產能，其中又以伺服器產品挹注最大。

經濟部官員指出，去年外銷訂單的國內生產比49.1%，創近11年新高，今年再繼續攀升，上半年六個月中，月月突破50%大關，1至6月分別為50.9%、53.4%、53.3%、51.7%、52.3%、52.6%，平均則為52.3%。

今年以來國內生產比率變化 圖／經濟日報提供
今年以來國內生產比率變化 圖／經濟日報提供

官員分析，台商回流大量投資，不斷推升國內生產量能，高效能運算及人工智慧（AI）等新興科技應用需求擴增，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體外銷訂單接單的國內生產比。

從數據觀察，今年工業、製造業生產指數和出口表現一致，成長狀況較為強勁；然而涵蓋海外生產的外銷訂單，增速較為低緩，與出口、工業生產指數表現脫鉤。

官員說明，外銷訂單數據同時包括「國內生產」及「海外生產」，近來政策吸引台商回台投資，國內製造業動能提升，再進一步分析外銷訂單，其中屬國內生產貨品接單成長逾一成，但海外生產貨品成長動能相對沒有那麼大，拖累外銷訂單增速。

官員還提到，外銷訂單海外生產比越高，代表接單對國內投資及就業幫助沒那麼大，以去年外銷訂單國內生產比49.1%來看，相當於每接到100美元訂單，有49.1美元是留在台灣生產，這部分就有利國內投資及就業。

根據經濟部發布的外銷訂單統計，今年只有4月的訂單出現二位數成長，累計1至6月年增率僅2.3%；但工業生產指數分別在今年1月、4月、5月、6月都有雙位數成長，累計今年上半年指數年增率也達到10.26%。

台商 指數

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