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央行總裁颱風天沒放假 楊金龍盯國際匯市動向

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

凱米颱風侵襲，台北匯市昨（24）日及今日休市，惟國際金融市場仍照常營運，為維持銀行正常運作，央行總裁楊金龍昨日一早親自前往央行坐鎮，緊盯國際金融市場動向。7月以來新台幣匯率已重貶3.88角或貶1.18％，23日收32.838元，距離32.9元僅剩一步之遙，昨日人民幣貶勢擴大，市場擔憂颱風假結束後，新台幣恐挑戰33元整數關卡。

依照過去慣例，即使放颱風假，台北外匯休市，但國際金融市場持續營運，央行不能跟著停止上班，外匯局同仁必須上班，從事國際金融交易及交割，緊急提供銀行所需外幣資金，維持銀行正常運作。

根據央行統計，昨日對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金7.69億美元，以維持銀行正常運作。

對於新台幣後續展望，匯銀人士解讀，這波重貶，主因美國前總統川普對台積電的衝擊言論造成，惟觀察23日，台股反彈逾600點，台北匯市盤中更一度升破32.8元，終場以升值1分收32.838元，守住32.8元字頭。

匯銀人士認為，「出口商23日惜售美元原由，明顯正在等待32.9元價位到來」，假設外資在台灣颱風假結束後的隔一日交易日持續匯出，不排除新台幣貶破32.9元、甚至見到33元，惟出口商屆時出手拋匯，加上央行進場，都會成為支撐新台幣匯價的重要力道。

面對外資未來動向，匯銀人士評估，必須觀察26日（周五）美國將公布的個人消費支出物價指數（PCE）表現，是否會左右美元力道，另外，也須關注美國總統大選選情等消息面，是否影響到投資面信心。

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