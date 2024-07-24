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颱風凱米加持 風力發電破220萬瓩相當核三發電量

中央社／ 台北24日電
圖為風力發電。圖／本報系資料照片
圖為風力發電。圖／本報系資料照片

強烈颱風凱米逼近台灣，在強勁風速加持下，台電表示，今天風力發電維持200萬瓩，一度突破220萬瓩，占整體發電比例為7.4%，優於傳統夏季表現，發電量相當於核三廠。台電指出，若風速過強，葉片也會啟動保護機制，避免機組受損。

中央氣象署下午發布颱風強風告警，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，為今年首發強風國家級警報，氣象署晚間持續發布海上陸上颱風警報，目前颱風中心已達花蓮東方海面約30公里處，預估未來幾小時內會登陸，並提醒今晚至明天凌晨，宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響。

台電官網資訊顯示，今天凌晨5時過後，風力發電量維持在約200萬瓩，中午10時甚至高達221.1萬瓩，占整體發電比例為7.4%，不過晚上8時20分統計，風力發電為195.8萬瓩，整體發電占比約6.7%。

台電表示，今天風力發電雖然在中午過後小幅下跌，但整體而言，颱風風速加持，帶動風機發電量優於夏季平時表現，今天風力表現相當於核三廠機組發電量。

台電說明，傳統夏季比較無風的狀況下，風力發電量介於30至50萬瓩，因此夏季再生能源發電以太陽光電為主，冬季在風力加持下，則可以減少燃煤機組發電，進而降低空污現象，隨著風力機組建置完成，未來將有更多風機加入供電行列。

不過台電也指出，若颱風風速過強，風機葉片也會啟動保護機制，以維持機組正常運作，台電會以機組安全為主要考量，讓風力機組可以安全運轉。

此外，夏日炎熱氣溫，推升昨天下午1時38分尖峰負載達4142.1萬瓩，創歷史新高紀錄。台電表示，由於颱風逼近，加上今天停班停課，商業等用電減少許多，連帶降低尖峰負載，今天尖峰備轉容量率估為21.19%，顯示系統供電餘裕充足。

台電 風力發電 颱風

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