擴大台商健康講座 陳明璋邀名醫新南向服務當地台企

台北經營管理研究院長陳明璋日前主持「華陀開講－向名醫學健康」新書發表會，作者群中的心臟外科權威輔大醫院院長王水深等醫師都出席相挺。明年陳明璋也力邀名醫把健康講座擴展到東南亞去，實踐另一種台商服務的新南向。

陳明璋曾擔任陸委會經濟處長，離開陸委會後，他透過台管院舉辦大陸台商講座，並選拔傑出大陸台商，與大陸台商建立緊密連繫；近來他籌劃將服務觸角向東南亞和全球台商延伸。

台商圈裡對陳明璋舉辦的台商講座與傑商選拔，一點也不陌生；但提到他還經常性邀請名醫開講，而且一辦就是18年，並將內容結集出版了11本「華陀開講」健康專書，可能會讓不少人會納悶，兩者間有什麼關聯。

陳明璋的兩手服務其來有自。他回憶道，18年前在一個台管院董監事的餐會場合中，曾任陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長的高孔廉提到，台管院關心台商企業經營的健康問題，也應關心台商個人的健康。陳明璋聞言便找台大醫院前院長李源德協助，透過李源德介紹，各領域名醫陸續來參加他的健康講堂，除講述各類疾病的防治方法，現場也接受提問。

他還記得，一開始講座很慎重，在台視的錄影棚裡舉辦，當年準備將影片內容廣泛傳播，因經費不足作罷。如今 健康講座已舉辦了第1,000場，18日當天發表會上，除了王水生，還有林口長庚醫院中醫部前主任陳俊良、台大醫院物理治療中心前主任曹昭懿都到場。

陳明璋指出，12年前，台管院又與長庚醫院合作，增加中醫講座，也開始與大陸各地台商協會合辦健康講座。他預定下月23日與幾位醫師去大陸五個省市，包括福建、廣東、上海、江蘇與浙江等地，舉辦台商健康講座，明年也要把健康講座推廣到東南亞台商聚集的地方。他希望一年舉辦的次數，能從現在近90場增至100場以上。 。

他也準備把過去1,000場的講座錄影，經由剪接、上網，把內容分享給不能到場的人。

發表會上，王水生表示，他與陳明璋相識多年，很敬佩陳明璋長期持續協助台商經營，辦講座充實台商的健康知識。他指出，從接觸過的台商中可以發現，由於政府嚴控健保支出，台商都覺得台灣醫療費用低、服務好，醫療環境勝過許多國家。

陳俊良說，陳明璋很有遠見，早在12年前就找上長庚中醫部合作健康講座，新冠病毒肆虐，國人更了解中藥能增強免疫系統，抵抗病毒入侵，減輕病毒對身體的危害。