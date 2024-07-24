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擴大台商健康講座 陳明璋邀名醫新南向服務當地台企

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
台北經營管理研究院院長陳明璋。陳明璋／提供
台北經營管理研究院院長陳明璋。陳明璋／提供

台北經營管理研究院長陳明璋日前主持「華陀開講－向名醫學健康」新書發表會，作者群中的心臟外科權威輔大醫院院長王水深等醫師都出席相挺。明年陳明璋也力邀名醫把健康講座擴展到東南亞去，實踐另一種台商服務的新南向。

陳明璋曾擔任陸委會經濟處長，離開陸委會後，他透過台管院舉辦大陸台商講座，並選拔傑出大陸台商，與大陸台商建立緊密連繫；近來他籌劃將服務觸角向東南亞和全球台商延伸。

台商圈裡對陳明璋舉辦的台商講座與傑商選拔，一點也不陌生；但提到他還經常性邀請名醫開講，而且一辦就是18年，並將內容結集出版了11本「華陀開講」健康專書，可能會讓不少人會納悶，兩者間有什麼關聯。

陳明璋的兩手服務其來有自。他回憶道，18年前在一個台管院董監事的餐會場合中，曾任陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長的高孔廉提到，台管院關心台商企業經營的健康問題，也應關心台商個人的健康。陳明璋聞言便找台大醫院前院長李源德協助，透過李源德介紹，各領域名醫陸續來參加他的健康講堂，除講述各類疾病的防治方法，現場也接受提問。

他還記得，一開始講座很慎重，在台視的錄影棚裡舉辦，當年準備將影片內容廣泛傳播，因經費不足作罷。如今 健康講座已舉辦了第1,000場，18日當天發表會上，除了王水生，還有林口長庚醫院中醫部前主任陳俊良、台大醫院物理治療中心前主任曹昭懿都到場。

陳明璋指出，12年前，台管院又與長庚醫院合作，增加中醫講座，也開始與大陸各地台商協會合辦健康講座。他預定下月23日與幾位醫師去大陸五個省市，包括福建、廣東、上海、江蘇與浙江等地，舉辦台商健康講座，明年也要把健康講座推廣到東南亞台商聚集的地方。他希望一年舉辦的次數，能從現在近90場增至100場以上。 。

他也準備把過去1,000場的講座錄影，經由剪接、上網，把內容分享給不能到場的人。

發表會上，王水生表示，他與陳明璋相識多年，很敬佩陳明璋長期持續協助台商經營，辦講座充實台商的健康知識。他指出，從接觸過的台商中可以發現，由於政府嚴控健保支出，台商都覺得台灣醫療費用低、服務好，醫療環境勝過許多國家。

陳俊良說，陳明璋很有遠見，早在12年前就找上長庚中醫部合作健康講座，新冠病毒肆虐，國人更了解中藥能增強免疫系統，抵抗病毒入侵，減輕病毒對身體的危害。

曹昭懿也有感而發，指運動是復健良藥，但糖尿病、肌少症、高血壓等患者適合的重點並不相同；大家都知道預防重於治療，但目前的健保卻不支付預防費用。他希望政府能從政策面將預防醫療列入健保給付範圍，把醫療預算也擴大到增強全民健康上，一定遠低於疾病發生後再提供治療的費用。

台北經營管理研究院日前舉行舉 「華陀開講－向名醫學健康」新書發表會。當天出席人士左四至一分別為台大醫學院物理治療中心前主任曹昭懿（左起）、林口長庚醫院中醫部前部主任陳俊良、輔大醫院院長王水深、台北經營管理研究院董事長陳明璋。陳明璋／提供
台北經營管理研究院日前舉行舉 「華陀開講－向名醫學健康」新書發表會。當天出席人士左四至一分別為台大醫學院物理治療中心前主任曹昭懿（左起）、林口長庚醫院中醫部前部主任陳俊良、輔大醫院院長王水深、台北經營管理研究院董事長陳明璋。陳明璋／提供

台商 台大醫院 東南亞

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