夏季用電高峰、核三又除役 台灣缺電在即？

核三1號機除役在即，夏季用電高峰即將到來，台灣將面臨缺電危機？22日下午，台灣尖峰負載達4119.1萬瓩，創下歷史次高，台電隨即啟動核二廠氣渦輪機、已除役的大林5號機發電救援。對此，民眾黨立委張啟楷24日表示，啟動成本汙染較高的核二廠氣渦輪機，意味著台電已用盡手段供電了。

發電救援並非偷開！

台電日前澄清表示，全台昨因颱風前高溫炎熱，加上部分機組停機檢修，考量跨區輸電安全及整體供電能力，適時啟動北部核二氣渦輪機組以舒緩南電北送的電網負荷；另為維持系統供電穩定，啟動大林5號機緊備電力機組併聯發電，相關運轉資訊皆呈現於台電官網，並非特定媒體所指「偷開」。

但張啟楷反駁表示，隨著天氣愈來愈炎熱，台電對於電力吃緊的應對方式，由一開始的將備用機組大林五號機掛上測試名目運轉應急，到最後自己知道不能一直掛測試運轉，改口稱是為維持系統供電穩定，才啟動備用機組。但台電一直到現在也不肯說出口的是，「台灣真的缺電了！」

台電飽受政治壓力

他指出，在22、23日，核二廠的兩部氣渦輪機組，都在中午左右啟動幫助供電，但其實兩部核二的氣渦輪機組，總供電量僅有8萬千瓦，約只有一般大型發電機組的10分之一，且因為是燒柴油作為動力，成本與汙染都相對較高。

「啟動這兩部機組代表的實際意義就是：我們已經快要沒有其他手段了，」張啟楷質疑，台電不斷試著用各種話術來掩蓋電力吃緊窘境，例如「是跳電不是缺電」，或者「一開始用備轉容量，到後來跳票又改口備轉容量不是評判缺電的標準」，在在都顯示出台電迫於政治壓力，不敢直接面對問題。

核電延役才是解方

國民黨立委王鴻薇也說，缺電問題已存在多時，核二廠柴油發電機或大潭電廠未測試的發電機都投入使用，意味著台電幾乎用盡所有資源應對危機。

她強調，目前最重要的問題還是電力供需不平衡。僅依賴這些措施無法根本解決問題，延役核二廠與核三廠才是解決問題的關鍵方法。

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