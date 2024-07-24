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張啟楷：台電備轉容量率大跳票 7月日尖峰8天、夜尖峰5天

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
立委張啟楷指經濟部承諾7月日尖峰備轉容量率10％以上、夜尖峰7％以上的承諾，各有8天及5天跳票。圖／張啟楷立委辦公室
立委張啟楷指經濟部承諾7月日尖峰備轉容量率10％以上、夜尖峰7％以上的承諾，各有8天及5天跳票。圖／張啟楷立委辦公室

連日高溫，台電備轉容量率走在鋼索上。民眾黨立委張啟楷指出，台電保證7月日尖峰備轉容量率10％，夜尖峰7％，7月還剩一個禮拜，但此保證已跳票多次，日尖峰備轉容量率不到10％已出現至少8天，夜尖峰則有5天。

張啟楷指出，經濟部6月28日發布新聞稿，掛保證7月用電無虞，備轉容量日尖峰可達10%，夜尖峰可達7%。然而台電用行動來證明「缺電」是事實，統計7月跳票情形，日尖峰跳票日有：3、4、5、8、15、16、17、19日，至少8天；夜尖峰跳票日則有 4、16、17、19、22日，共計五天。

張啓楷表示台電對於電力吃緊的應對方式，先是將備用機組大林5號機，掛上測試名目運轉應急，到最後改口稱為維持系統供電穩定，才啟動備用機組。22、23日兩天，已經除役的核二廠內的兩部氣渦輪機組，都在中午左右啟動幫助供電，但其實兩部核二的氣渦輪機組，總供電量僅有8萬千瓦，發電量只有一般大型發電機組的10分之1，不僅機組小，且因為是燒柴油作為動力，成本與汙染都相對較高。

供電 備轉容量率 台電 張啟楷

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