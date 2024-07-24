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23萬筆餐飲住宿工作苦等求職者 業者留才、盼開放移工

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國內觀光旅宿餐飲業好不容易迎來疫後復甦商機，卻又面臨缺工困境，加上適逢暑假消費旺季，使得業者的人力需求更加迫切，因而1111人力銀行舉辦「觀光旅宿餐飲業缺工調查暨公聽會」，現場集結產官學界代表以及近百家觀光旅宿餐飲業者代表出席，共同集思廣益突破缺工困境。 圖／1111人力銀行提供
國內觀光旅宿餐飲業好不容易迎來疫後復甦商機，卻又面臨缺工困境，加上適逢暑假消費旺季，使得業者的人力需求更加迫切，因而1111人力銀行舉辦「觀光旅宿餐飲業缺工調查暨公聽會」，現場集結產官學界代表以及近百家觀光旅宿餐飲業者代表出席，共同集思廣益突破缺工困境。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行最新調查顯示，旅宿業迎戰缺工大潮，除了加薪之外，業者為了留住人才也祭出許多措施，包括提供員工餐、彈性調整工時、激勵獎金/掃房獎金、加給年終/年終獎金以及留任獎金/久任獎金等。

而當問及期待政府如何協助解決缺工問題，結果顯示薪資補貼61.3%高居首位，其次則是平抑物價降低成本37.8%、開放服務業引進移工35.9%、就業媒合32.5%，以及減稅/租稅優惠31.4%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，1111人力銀行資料庫目前有高達23萬筆餐飲住宿工作機會，等待求職者投履歷應徵，而為了解決旅宿業迫在眉睫的缺工難題，是否能夠政策鬆綁引進移工尚未定案，不過此舉卻也招致外界疑慮，擔心排擠國人就業機會甚至拉低薪資水準，根據1111人力銀行調查指出，30.6%業者有聘僱移工的需求，另外21.6%尚未確認，還有47.8%表示不需要外籍移工。

不過，調查也直指，觀光旅宿業擴大開放移工的三大好處包括：補足人力缺口64.0%、解決輪班困境28.5%、可立即上工/具備即戰力19.3%。顯見旅宿業者普遍對於移工來台寄予厚望，期盼能稍微緩解乾涸已久的就業市場沙漠。

曾仲葳表示，人手不足是目前觀光旅宿餐飲業所面臨的最大痛點，尤其正值暑假消費旺季，即使加薪也未必有把握找到足夠人力，盼望政府積極提出因應對策，讓業者在經歷多年疫情之苦後，能安穩經營免於缺工恐懼。

上述「觀光旅宿餐飲業缺工調查」問卷，是1111人力銀行自2024年6月26日至7月19日，針對1111人力銀行之觀光旅宿餐飲之徵才企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數945份。

人力銀行 移工 餐飲業

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