童子賢：談冷氣只有玩笑沒有挑釁 郭部長努力值得掌聲

台北市電腦公會榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢23日提到產業能源與民生電力，開玩笑提到「我們就請部長努力發電，讓全民在盛夏可以繼續吹冷氣」，被部分媒體解讀為「嗆聲」，對此，童子賢24日指出，其實座談會現場氣氛輕鬆愉快，聊這個話題卻說是嗆聲，這樣說其實言重了。

童子賢昨日出席台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦的「迎向AI新時代 - 從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會。

童子賢表示，因為電腦公會舉辦的座談會氣氛輕鬆，主持人與來賓談起的主題之一是產業能源與民生電力。

在被提問時童子賢直指核心說，台灣民生用電其實只佔整體電力18%，全民在夏天民生需要冷氣，不可能為了省電而大量關閉冷氣。因此童子賢說局部關冷氣也只能省1%～1.5%發電，因此他玩笑式的說我們就請部長努力發電，讓全民在盛夏可以繼續吹冷氣。

童子賢表示，經濟部郭部長很努力，值得大家鼓勵，他這個呼籲只是用輕鬆方式談民生用電，完全沒有不好的意思。

有些媒體編輯台下標題說是嗆聲，童子賢說，其實座談會現場氣氛輕鬆愉快，聊這個話題卻說是嗆聲，這樣說其實言重了。