Ｚ世代新鮮人求職最感困難的事 八成六自認不會寫自傳

畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作，對於「網路世代」的社會新鮮人來說，該如何準備履歷表與寫好自傳？根據yes123求職網最新調查發現，八成六Z世代不會寫自傳。

在可複選狀況下，新鮮人覺得「最有困難」的部分依序有：「不會寫自傳」(86.1%)、「缺乏專業證照或技能可寫」(71.9%)，以及「外語能力不強」(68.9%)、「缺乏實務或社團經歷可寫」(53.7%)。

關於其他卡關原因，又分別是：「沒有相關作品可附上」(44.1%)、「沒有推薦函」(42.7%)，以及「學歷、學校、科系不突出」(35.7%)、「不知道如何附上照片」(30.2%)。

在撰寫自傳方面，今年新鮮人經常碰到的問題，在可複選狀況下，主要為：「不想跟別人寫的一樣，但又不知道怎樣寫才有特色」(75%)、「想把自己寫得很棒，但不會包裝自己」(60.2%)、「找不出特別想強調的事蹟或特色，只好從小到大的事情都寫進去」(40.5%)，以及「很少寫正式文章，習慣用網路語言溝通」(39.4%)、「怕寫錯字或用錯成語、標點符號，只好套用現成的範本」(36.6%)。

其餘寫自傳會遭遇的窘境，又分別有：「不會分段落，整篇自傳只能寫成一大段」(29.3%)、「不知道該寫什麼，只能寫個一兩百字」(28.2%)、「不知道家庭背景需不需要寫？或者篇幅要佔多少？」(24.5%)，以及「不確定自傳要使用通用版本，或者配合不同的應徵企業修改」(16.6%)、「懶得寫太多，覺得人資主管搞不好也不會看」(15.5%)。

對於履歷照片的選擇上，本次調查則顯示，雖然有51.4%的新鮮人，會選用「學士(碩博士)畢業照」；但同時也有21.6%表示，會放「個人大頭照」；以及20.4%選擇「一般生活照」；不過仍有少數6.6%的人「不想放照片」。

社會新鮮人會依據職缺不同，而來調整履歷內容嗎？yes123求職網的調查結果顯示，有高達71.1%的人表示，「會」依職缺的不同，而改變履歷表：代表因應不同企業、不同工作，會修改求職條件與自傳的新鮮人，也就是「客製化」履歷者，所幸仍然屬於多數。

只是究竟要放哪種履歷照會比較好？yes123求職網發言人楊宗斌建議，多使用「穿著正式服裝」所拍的「個人大頭照」，畢竟對企業老闆、人資、用人主管來說，他(她)們希望能透過履歷照，事先看到求職者上班後的「職場形象」，也代表員工對外的「企業形象」；相形之下，若使用「學士(碩博士)畢業照」，比較容易讓人停留在「學生時期的印象」。