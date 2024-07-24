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賴總統坐鎮中央災害應變中心 籲非必要不要出門

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統24日上午前往中央災害應變中心，視察凱米颱風防災應變整備工作。並指出，中央與地方均在第一時間依法開設應變指揮中心，救災的人員及機器設備、水利、電信、交通、農產糧食均準備完畢，期盼大家共同努力將災害降至最低。他也呼籲民眾在颱風期間非必要不要出門，尤其不能到危險的地方，請大家注意安全、安全第一。

賴總統抵達後，分別聽取中央氣象局、國家災害防救科技中心、消防署、交通部、經濟部、農業部、國防部、內政部簡報，了解各單位各項防颱應變工作。

賴總統表示，凱米颱風是今年第一個進入台灣的颱風，他要感謝內政部長劉世芳與各地方首長，在第一時間依法迅速開設應變指揮中心，並以最嚴格的態度面對此次颱風；也要感謝行政院長卓榮泰昨日至中央災害應變中心與7個縣市首長進行視訊連線，相信有助於地方防災整備。

賴總統說，剛才聽到各單位的報告，可以清楚看見大家的努力及用心，包括救災的人員及機器設備均已到位，以及水利、電力、電信、交通、農產糧食等都準備完畢，並顧及到每一項防災策略，他要向中央及地方災害應變中心的所有同仁表達感謝之意，希望經由大家共同努力，能將此次災害降到最低。

賴總統也針對幾個重要事項再次提醒。第一，因為經歷0403地震後，容易造成山區土石鬆軟，希望中央與地方的應變中心能共同合作，在全國土石流潛勢地區，盡速撤離應撤離的民眾，尤其要注意患有慢性病的民眾。第二，南部地區適逢漲潮期，此次颱風雨量很大，要特別注意低窪地區，除了已整備的抽水站、抽水機外，也要以嚴格標準預先撤離。第三，由於雨量大，請水庫管理單位要特別注意，雖然水資源很珍貴，但現在氣象署氣象預測相當精準，仍請相關單位仔細評估，事先做好預防性放水。

賴總統表示，今天晚上到明天清晨將是颱風雨量最大的時候，地方政府也已經宣布停班停課，他要請民眾在颱風期間非必要不要出門，尤其不能到危險的地方，相信整體防救災會更加順利。最後，他也希望全體參與防救災工作的同仁能注意安全、安全第一，「我們繼續努力」。

內政部 雨量 颱風

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賴總統上月宣布成立三個委員會（氣候變遷、社會韌性、健康促進），都由他擔任召集人，一個月過去了，現在只看到「氣候變遷對策委員會」的雛形，其他兩個委員會連影子都沒有。不僅如此，由於行政院早就設置國家永續發展委員會、能源及減碳辦公室，總統府新成軍的氣候變遷對策委員會，會比較有辦法嗎？

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