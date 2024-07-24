不明確的全球環境增添黃金吸引力

根據第12份年度《景順全球主權資產管理研究》（連接）顯示，各國央行也感受到地緣政治的影響，正愈來愈多轉向黃金，以實現儲備多元化並分散各種風險。

56%央行認為，央行儲備的潛在武器化使黃金更具吸引力，而同時有48%認為不斷增加的美國債務水準加強了黃金的吸引力。

各國央行也尋求在未來兩年增加儲備，其動機不僅是因為長時間的地緣政治緊張局勢，亦因為主要市場選舉在即。各國央行正在關注選舉結果的潛在影響，包括引發市場波動、貨幣波動及投資者情緒變化。因此，53%表示有意在未來兩年增加儲備規模，僅6%希望減少儲備。

景順的這項研究深入探討140位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自83檔主權財富基金及57家央行，旗下管理的資產總額達22兆美元。