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外資賣超台股時進場更有牛肉 持有半年勝率逾八成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資賣超進場勝率(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)
外資賣超進場勝率(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)

外資在6月下旬轉買為賣，7月以來更加大賣超力度，加上近日川普對台海議題的一席話引發外資於7月17日當天大賣超過300億元。根據統計，外資賣超月份進場台股平均表現與勝率皆不俗，以加權指數為例，在外資賣超當月底進場持有三個月、六個月與一年，平均報酬分別為4.48%、8.28%與16.27%，且正報酬機率達73.58%、80.77%與81.25%，表現不俗。

對於一般高股息題材，以臺灣高股息指數為例，同期平均表現則為3.95%、7.38%與16.38%，正報酬機率分別為69.81%、82.69%與83.33%，表現與勝率互有領先。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，同期平均表現則達5.78%、11.29%與24.53%，正報酬機率分別達81.13%、84.62%與97.92%，無論平均表現或正報酬機率都比大盤及一般高息股更是一枝獨秀。

張繼文進一步表示，外資買賣的背後有很多原因，除了外部利空事件的避險措施，也可能只是暫時性的部位調整。無論真正原因為何，由於台股長期向上，外資賣超時反而常常造就布局良機，是中長期投資人或存股族值得把貨的買點。其中值得留意的是，外資賣超時往往以大型權值股作為提款對象，這反而有助其他非權值股的輪動機會，這也是為什麼獨特採用「動能」與「股利」雙指標、訴求發掘「強勢高息股」的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」在外資賣超時進場，無論報酬潛力或勝率都更勝大盤或一般高息股，應對不同的市場環境，「一站式多解方」的投資組合韌性，可降低投資組合波動，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬，投資人不妨留意分批布局的回升機會。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，然無論大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道，加上美國總統大選議題可能不時擾動投資氛圍，後市出現類股輪動的機會大，投資建議多元分散。

甫於5月21日完成半年度成分股檢視調整的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944），以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍佔大宗，但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，持股布局分散，網羅多方投資機會、並有助提升投資效率，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）可適時降低資產波動，網羅多方投資機會，有助提升投資勝率的首選。

高股息

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