經長郭智輝專訪／「大貿易商」整合中小企業產品外銷

以企業創辦人經驗職掌經濟部，經濟部長郭智輝把企業追求效率的精神，放到經濟部的工作來，他在接受本報專訪時表示，已擬定追日計畫，優先項目包括改善供電妥善率、落實境外關內及境內關外，以及成立大貿易商。

郭智輝上任後提出經濟部施政重點包括境外關內、境內關外，以及穩定供電，其中境外關內、境內關外的構念溝通已經差不多了，接下來就是提出行動計畫，並進一步落實。

境外關內是協助優勢企業海外布局，原先規畫是設置海外單一窗口，提供企業便捷的一站式服務，不過，現在郭智輝有新想法，「我要成立大貿易商，這是我落實境外關內的做法」。

郭智輝表示，是真的成立大貿易商，而不只是一個概念，由大貿易商來幫助台灣中小企業做出口，中小企業可能沒有能力接單，或是財務結構也不是很好，透過大貿易商這個窗口，處理財務、配送、行政等生產以外的事務，「可能會先從生活食品與運動產著手」，由大貿易商接單、銷售，參與的台灣中小型企業、微型企業，只負責生產，產品都使用單一品牌「Taiwan Excellent」 或是「Taiwan Select」。

以食品相關產品為例，大貿易商會在美國洽談通路，在Whole Foods Market或大華超市等亞洲超市，設立店中店，專賣「Taiwan Excellent」 或是「Taiwan Select」這個單一品牌，提高市場辨識度，郭智輝說，外國人不會知道小美賣冰淇淋、奇美賣包子、義美賣餅乾，「我只要讓你記住，好吃的東西都在台灣」。

相關執行辦法，郭智輝希望在他上任的百日內提出，大貿易商會有75％的資本來自民間，25％由國發基金出資，初期資本額40億元，但運作資金規模需要400億元，代表一年可以做1000億的業績。政府會堅持不與民爭利的立場，協助國內中小企業接單外銷，讓他們有機會建立國際競爭力，這些服務會收費的，但一定比小公司自己到海外去單打獨鬥開發市場的成本更低。

雖然這75％的資本來源還沒找，「但我相信我登高一呼就會有很多」，郭智輝表示，上任以來與很多公協會對話，了解他們的苦，日前也與僑外機構交換過意見，他的想法也獲得支持。