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經長郭智輝專訪／核能可討論 但經濟部要發展兩種免靠進口新能源

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝認為地熱與氫能很值得發展，有效壓低成本是關鍵，應該直上做應用研究。記者胡經周／攝影
經濟部長郭智輝認為地熱與氫能很值得發展，有效壓低成本是關鍵，應該直上做應用研究。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰日前表示，政府對新式核能SMR採取開放態度，若無核及核廢問題，且各國都能接受，新核能就有任何可能，不過，經濟部長郭智輝在接受本報專訪時表示，經濟部把努力的目標放在地熱與氫能。

郭智輝認為，卓榮泰的意思並非碰到核能議題就不能再討論，不論是擁核是反核，新式核能議題都是可以討論的，但經濟部目前強力爭取編列預算，是希望深入探討地熱及氫能議題，利用這兩項能源發展電力，就不需要跟國外買燃料了，就算是有核電廠，燃料也是要從國外進口。

國內對於氫能及地熱都有研究，應該捨棄基礎研究，直接跳級至應用研究，郭智輝說，氫能及地熱都可以發電，但他關心的發電成本，至少這兩種能源不必靠進口，少了運費，風險也降低，「地熱鑽到4000公尺，大概有40GW，而全台一天用電也才42GW」，地熱發電潛能有40GW，氫能則是電解就有，有水就有氫。

地熱與氫能發電成本是郭智輝關注的問題，發電技術都有，但成本希望降到3元以下，現在一度電成本都要十多元，根據美國的研究報告，到2035年成本可降至3元以下，如果台灣能搶在美國之前，例如2030年就能把成本壓低至3元以下，就能搶佔先機，比台積電還好賺。目經濟部能源署、台電、工研院均有研究，郭智輝說，他會全力支持。

核能 經濟部

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