經長郭智輝專訪／台電配電維修人力缺工2000人 向僑外生招手

今年從調漲電價開始，到發電機組連續跳脫，導致高單價買進需量反應的電力，桃園密集停電，再到各地不斷傳出的意外停電事故，讓台電成為眾矢之的，經濟部長郭智輝，他在接受本報專訪時表示，將加速解決妥善率不佳的問題，雖然引進外籍移工來維修電線設備的構想，被勞動部打槍，但郭智輝不放棄，計畫尋求僑外生畢業後留在台灣承接改善電力輸配設備的工作。

郭智輝表示，這要感謝勞動部長的轉介，現在有一些僑外生在台灣念書．人數約2萬4千人，因為維修配電設備是戶外爬高的工作，扣掉一半的女生後，還有1萬多人可以提早媒合讓他們留在台灣工作，人力需求約2000人。

台電的配電外線工程是外包給廠商，因相關人力平均年齡60歲、65歲，亟需勞力補充，台電估未來4年至8年的人力需求為1000人至2000人，雖然助手薪資5萬元至7萬元，但因風吹日曬工作辛苦，所以不容易找人。

郭智輝表示，承攬台電配電外線工程維修的包商公司規模較小，台電可以協助他們尋求維修人力及提供訓練，台電負擔一些成本，趕快把人力訓練好並投入提高供電妥善率的工作；對象除了僑外生，已在台灣工作一段時間即將回國的外籍移工，若有意願，也可以加入。