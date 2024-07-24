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經長郭智輝專訪／台電配電維修人力缺工2000人 向僑外生招手

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電配電設備維修缺工，經濟部長郭智輝尋求僑外生畢業後留在台灣承接改善電力輸配設備的工作，圖／本報資料照片
台電配電設備維修缺工，經濟部長郭智輝尋求僑外生畢業後留在台灣承接改善電力輸配設備的工作，圖／本報資料照片

今年從調漲電價開始，到發電機組連續跳脫，導致高單價買進需量反應的電力，桃園密集停電，再到各地不斷傳出的意外停電事故，讓台電成為眾矢之的，經濟部長郭智輝，他在接受本報專訪時表示，將加速解決妥善率不佳的問題，雖然引進外籍移工來維修電線設備的構想，被勞動部打槍，但郭智輝不放棄，計畫尋求僑外生畢業後留在台灣承接改善電力輸配設備的工作。

郭智輝表示，這要感謝勞動部長的轉介，現在有一些僑外生在台灣念書．人數約2萬4千人，因為維修配電設備是戶外爬高的工作，扣掉一半的女生後，還有1萬多人可以提早媒合讓他們留在台灣工作，人力需求約2000人。

台電的配電外線工程是外包給廠商，因相關人力平均年齡60歲、65歲，亟需勞力補充，台電估未來4年至8年的人力需求為1000人至2000人，雖然助手薪資5萬元至7萬元，但因風吹日曬工作辛苦，所以不容易找人。

郭智輝表示，承攬台電配電外線工程維修的包商公司規模較小，台電可以協助他們尋求維修人力及提供訓練，台電負擔一些成本，趕快把人力訓練好並投入提高供電妥善率的工作；對象除了僑外生，已在台灣工作一段時間即將回國的外籍移工，若有意願，也可以加入。

停電 勞動部 台電

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