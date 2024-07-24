郭智輝專訪／川普稱台偷走美國晶片業 郭智輝：誤會了 原因可能是這個

美國國會眾議院今年1月底表決通過「美國家庭及勞工稅收減免法案」，其中包括美台避免雙重課稅法案，但須經參議院表決並經美國總統簽署才會生效。經濟部長郭智輝6月率團訪美時，拜訪美國行政部分及國會議員，尋求支持「台美避免雙重課稅協定」（ADTA），他認為不論選舉結果為何，ADTA在大選結束後就會OK。

美國總統大選結果，可能讓執政黨換黨，且共和黨的候選人川普日前對台灣表達許多不滿，ADTA是否可能因換黨執政而生變？郭智輝很有信心，他說，「美國大選結束後就會OK了」。

郭智輝說，他雖然不認識川普，但大概了解川普的個性，川普是生意人，反而好打交道，因為生意人重視利益；美國自己少從事生產，進口國外便宜產品又不課關稅，拿什麼錢來支應社會福利，川普主張收關稅及保護費，也屬合理。

川普盯緊台灣的晶片產業，並批評台灣奪走美國晶片產業，美股及台股的高科技股股價都受到牽連，郭智輝身為最懂半導體的經濟部長，認為川普應該是誤會了，在整個晶片產業界，台灣就像是米其林三星級餐廳的主廚，專長是做菜技術，鍋碗瓢盆、爐灶，食材，都別人供應的，沒有這些好的設備與材料，台灣也做不出來好料理，「但只要你給我材料及生產設備，我就可以做出別人做不出來的菜」，台灣晶片產業地位就是類似這樣的角色，大家相輔相成，所以川普講台灣偷走美國的晶片是誤會了，可能是因為我們台灣在華府做游說工作的人太少所致。