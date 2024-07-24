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受凱米颱風影響 氣候變遷委員會延至8月上旬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統先前就職滿月時宣布成立三大委員會，其中將由氣候變遷對策委員會揭開序幕，不過受到凱米颱風影響，氣候變遷對策委員會原訂7月25日登場，賴總統已指示以防救災工作準備為優先，委員會則延期至8月上旬召開。

據知情人士透露，國家氣候變遷對策委員會首次會議，由賴總統親自主持，開場首先將頒發聘書給參與的委員及顧問，隨後環境部長彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，以及台灣電力公司曾文生董事長報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後直接就兩個報告事項進行討論，之後進行委員所提案的臨時動議，結尾再由賴清德進行結論後散會。

知情人士透露，會議開完，將會由總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧、環境部彭啟明部長、台灣電力公司曾文生董事長舉行會後記者會，由郭雅慧發言人進行總統的談話轉述，張惇涵副秘書長進行委員會討論過程轉述，並回答媒體提問。

賴總統就職滿月之際就宣布成立三大委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，肩負三大目標、直球對決七大主軸。首場會議直接務實討論上述七大主軸，進行社會對話、加速政府施政，同時展現賴總統「直球對決」的務實態度，實際面對挑戰的決心。

委員會肩負三大目標，第一，社會參與的平台、第二，社會溝通的橋樑、第三，政策效能的引擎。會中將直球對決七大主軸，包括淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性等。

彭啟明 曾文生 氣候變遷

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