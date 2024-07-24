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氣候變遷對策委員會名單出爐 彭双浪、曹世綸皆入列

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統先前就職滿月時宣布成立的氣候變遷對策委員會，外界相當關注其委員名單，據了解，該委員會委員及顧問名單包含產、官、學界，共計26位，產業代表名單中友達光電董事長彭双浪、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國泰金控投資長程淑芬皆入列。

賴總統先前宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，總統擔任召集人，行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢3人擔任副召集人，執行秘書由環境部長彭啓明擔任，副執行秘書則由總統府副秘書長張惇涵擔任，該委員會每季開一次會，從國家視角的氣候治理，進行國際的合作。

知情人士透露，氣候變遷對策委員會中探討議題，都將事先在行政院討論，行政院長卓榮泰全盤掌握狀況。賴總統也特別指示，「國家氣候變遷對策委員會」要與「行政院永續會」對接，行政團隊在經過行卓榮泰批准之後，於每三個月一次的總統府委員會中，向社會報告進展，加速政策推動引擎。

氣變委員會共有委員20多人，包括相關機關政府代表、針對氣候變遷有專長研究學者專家與環團等，並聘請二位顧問，前中研院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。

委員會中委員組成包括政府機關、產業代表、公民團體、學者專家，其中各委員對於各項議題勢必會有不同立場，但召開委員會的用意，就是希望能夠以事實為基礎，進行議題對焦，從而凝聚社會共識，加速政策推進。

委員會委員及顧問名單如下：

政府機關

行政院政務委員兼國發會主任委員劉鏡清、行政院政務委員兼國科會主任委員吳誠文、 內政部長劉世芳經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲。

產業代表

台灣氣候聯盟理事長/友達光電董事長彭双浪、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、 台電董事長曾文生、亞洲投資人氣候變遷聯盟主席/國泰金控投資長程淑芬、台灣人工智慧協會執行長林筱玫。

公民代表

台灣環境保護聯盟創會會長施信民、地球公民基金會董事長李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家瑋、媽媽氣候行動聯盟協會資深專案經理/台灣青年氣候聯盟前理事長黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣公民參與協會理事長何宗勳。

學者專家

台灣大學政治系副教授林子倫、台灣大學風險社會與政策研究中心主任周桂田、成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授/成功大學前校長蘇慧貞、中央大學機械工程學系特聘教授兼工學院能源中心主任曾重仁。

顧問

中央研究院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。

國泰金控 氣候變遷 董事長

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