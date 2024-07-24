從巴黎綠色奧運發掘氣候商機

全球矚目的第33屆夏季奧林匹克運動會將於7/26~8/11於法國巴黎登場，是巴黎相隔100年三度舉辦奧運，意義非凡! 由於上屆東京奧運受疫情影響延期一年，不開放觀眾進場，今年巴黎奧運正常舉行，備受期待，預計將有206個國家及地區參加32項運動種類競賽、329個比賽項目，預期經濟效益將超過60億歐元。

富蘭克林證券投顧表示，除了精彩賽事讓全球觀眾引頸期盼，在全球面臨極端氣候威脅的當下，巴黎奧運也化身對抗全球暖化的舞臺，積極展現呼應「巴黎協定」減碳目標及對永續發展貢獻的企圖心。本次巴黎奧運碳足跡*預計為158萬噸二氧化碳當量(teqCO2)，將是近幾屆奧運平均350萬噸二氧化碳當量(teqCO2)的一半不到，其中95%賽事在既有場地舉辦，將創下奧運史上興建最少新場館的紀錄。此外，主辦城市巴黎藉由塞納河水道整治工程，首次將7/26(五)奧運開幕式搬到戶外舉行，超過百艘遊船將載著世界各國運動員代表團沿著6公里的塞納河航行進場，塞納河水道整治工程是巴黎提升氣候韌性的城市規劃之一。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金主要持股-法國聖戈班，是本屆巴黎奧運永續建築解決方案合作夥伴之一，為響應巴黎奧運的永續使命，聖戈班在巴黎拉德芳斯濱海藝術中心建造聖戈班滑板公園(Saint-Gobain Skate Game)，是全球第一個採用3D列印混凝土模組的環保滑板公園。由於聖戈班是全球最大的玻璃及建築材料製造商，在歐洲轎車汽車安全玻璃市占率達50%，為歐洲三分之一、美國五分之一的房屋提供隔音保溫材料，為了提供全球客戶優質的低碳排玻璃與建築材料解決方案，該公司承諾2050年達到碳中和目標，2018年啟動Transform & Grow轉型計畫迄今，即使中間經歷疫情及俄烏戰爭，聖戈班營收穩健增長15%，2021年~2023年股東回報平均每年成長13%、每股現金股利平均成長21%，優異的經營成效推升公司五年股價累積漲幅達138%，優於同期間彭博歐洲建材指數上漲50%的表現。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示，訴求綠色永續的巴黎奧運為國際運動賽事建立一個重要里程碑，顯示應對氣候變遷是大家共同的使命。儘管近期市場擔心美國前總統川普勝選將不利乾淨能源產業發展，導致氣候變遷股票近期承壓較重，但我們認為選舉僅為一時，選後的政策方向仍將回歸對國家經濟發展的實質效益及產業基本面。著眼於目前太陽能及離岸發電成本已跟傳統化石燃料發電相當，甚至還更便宜，加上太陽能及風力發電領域對美國就業和經濟的影響巨大，預期這兩個次產業受到美國政策變化的潛在影響將相對較小。根據我們的經驗，當多數投資人聚焦於短線因素導致市場出現非理性賣壓的價格錯置，反倒提供主動式投資者擇優布局機會，看好脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)兩大趨勢，並將從中發掘可優先受惠的標的。

富蘭克林證券投顧指出，美國11/5選舉前消息面紛擾猶存，但聯準會將轉為降息趨勢已經確立，有利乾淨能源股票評價面修復，此外，統計前次川普任期(2017~2020年)期間，標普全球乾淨能源指數上漲289%、優於摩根士丹利AC世界指數69%漲幅，顯示市場或已過度悲觀反映川普2.0對乾淨能源股票的衝擊。因應全球氣候變遷挑戰，預期各國仍將加速脫碳努力並創造淨零轉型商機，建議將全球氣候變遷股票型基金納入長期核心配置，透過分批加碼或定期定額策略掌握氣候商機。