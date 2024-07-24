經濟部長專訪／郭智輝斜槓經濟人掌舵 改革謀定而後動

來自產業界的郭智輝出任經濟部長，可說是賴政府的亮點人物。上任兩個月至今，郭智輝以一句「有成就感」來形容，他體會到，很多想法要實踐，單靠企業力有未逮，而要有國家力量，團隊合作及互相砥礪才能達成。

企業家入閣，郭智輝很有感。快言快語的他表示，企業家就是快狠凖，「慢了就會吃不到」；但做國家政策，則要求穩定安全，並透過部會合作、且需要時間才落實。

現年71歲的郭智輝，有豐富產業經驗和國際觀，了解產業界需求與困難，更具有企業家直指核心、敢直言的特質。甫上任經濟部長，就拋出創新思維，如「境內關外、境外關內」等，發言屢受關注；他擔任經長，和過去民進黨傳統政治及官僚體系出身文官的確不一樣，保有個人風格及特色。

歷經兩個月政治洗禮，郭智輝發言多一分謹慎，但仍不改快言快語風格。郭智輝坦言，「在企業做決策，我說了算」；轉換為部長後，現在做政策，「要穩健，謀定而後動」；因此政府要先有前瞻計畫，不能隨便更動。不像企業決策是快狠準，之後再來修正。

郭智輝出身屏東公務員家庭，在退伍後捨棄薪水較高的化學工廠廠長特助職位，選擇到勝記貿易當業務員，當時他負責從日本進口產品，全靠下班自學日文。郭智輝在產業界有「斜槓經濟人」稱號，涉足領域不僅半導體科技業，更橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域，深諳企業管理與產業供應鏈、價值鏈，被評選為台灣百大CEO。

「從沒想到我會當經長，」郭智輝有次向友人吐露心聲，他曾以為經長是要擘劃產業政策，較令他意外的是，不論走到那裡都是被問有關供電的問題，原來經長還要管水管電。他坦言，擔任政務官後，「生活改變很多」，他依然維持過去企業家習慣，早上5點起床，7點半上班，直至晚上8點回家，10點上床，「因經長的工作比較多，我反而睡得更好」。

經長責任的確重大，從晶圓廠管到菜市場，從產業發展管到老百姓水電日常，尤其穩定供電及因應地緣政治變局，更攸關我我半導體及AI供應鏈競爭力，甚至是國家經濟命脈。外界高度期盼郭智輝能將企業家務實面對問題、有魄力解決問題的態度帶進傳統保守政治，讓台灣經濟發展更上一層樓。