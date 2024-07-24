經濟部長專訪／郭智輝招手外商 成立研發中心

問：台灣站在AI浪頭上，輝達或超微（AMD）相繼來台設研發中心。超微（AMD）申請經濟部大A+計畫，目前審查進度如何？

答：AMD 申請的大A+計畫，總體可創造超過86.4億元，其中經濟部補助三成，研發中心主要在開發AI軟硬體前瞻技術，目前我已經核定這項計畫。

為平衡外商及本土商利益，經濟部已與AMD達成協議，希望AMD最終以引進50％國外人才為目標，避免跟國內業者產生人才競爭排擠問題。外商申請研發補助的要件包括須引進前瞻關鍵技術。

此外，今年度還通過全球車用半導體領先廠商英飛凌在台設立研發中心，預計促成英飛凌在台投資27億元，帶動產值達600億元。

問：未來還會有其他外商來台設研發或數據中心或算力中心？

答：其他外商的投資，我一直跟業者保持溝通，所以有大概的估算，不過這個是為了台電要預備電力，涉及商業機密，有確定再跟大家說。

在台灣投資，就是水、電、土地及人才，其中人才最困難，這是有錢也無法解決。

整體來說，看準台灣的產業及人才優勢，代表性外商持續在台投資，如輝達、超微、英飛凌、東京威力、科林研發、威德新、瑞健、荏原等。未來經濟部持續聚焦五大信賴產業，透過歐美日海外線上說明會、招商團，及專人專責單一窗口服務，推動關鍵技術外商來台投資。

以英飛凌為例，經濟部曾多次拜訪英飛凌，積極邀請其來台合作開發先進技術，得到英飛凌德國總部的支持，選擇台灣作為最新研發計畫據點。

台灣擁有全球第一的半導體製造供應鏈與資通訊應用技術，成立研發中心將導入全球領先的車用無線控制技術，強化國內廠商與國際車用電子專家的技術合作，並加速國內業者進入國際車用市場。

透過與英飛凌合作，期待能讓台灣成為車用晶片的世界核心。

經濟部日前在德國在台協會，與全球車用半導體領先廠商英飛凌共同宣布在台擴大研發投資，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，這是歐洲晶片大廠首度在台設立此類研發中心，象徵台灣在全球半導體和車用晶片領域的影響力進一步提升。