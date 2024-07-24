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經濟部長專訪／郭智輝打世界盃 籌組大貿易商

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

問：我國產業政策相當傾斜於高科技產業，傳產怎麼辦？

答：解決這問題非常簡單，中小微企業打世界盃，要從供應鏈上去整合，整合成一個品牌或組成一家大貿易商主導，從財務、行政上協助，這就是「境外關內」的構想，這可以是實體、也可以是虛擬概念，例如，透過大貿易商直接進入美國市場通路，把台灣好的商品，帶到海外。

至於如何組成這個大貿易商？初期可由經濟部來協助籌組，國發基金部分出資，就像早期國發基金投資台積電一樣，並且加上民間企業。

就像日本大商社，規模約新台幣500億元，我們的規模不用這麼大，也許資本額100億元或50億元，由民間主導，政府輔導，幫助這些中小企業到海外打市場。我們會調查哪些產業，需要協助出口，再來確定找那些民間企業合作、作夥伴。

問：「境外關內」是否也包含將半導體供應鏈帶到海外投資？

答：製造業的境外關內會從半導體先開始，主要是台積電積極海外布局，也會帶動供應鏈前往，電動車零組件也可以考慮。

因為中小企業要到海外投資，會需要貿易關係及行政協助，經濟部成立團隊去服務海外中小企業，協助它到海外設廠，將境內服務延伸到海外。

製造業境外關內，會優先考量友台國家，包括日本、捷克及美國，優先考慮。像捷克距離台積電德國德勒斯登廠很近，也願意提供土地讓台灣打造產業聚落，並且蓋高速公路，而且投資成本比德國低。如此一來，可發揮台灣半導體產業優勢，透過以大帶小方式，協助產業供應鏈之中小企業海外布局，讓台灣的廠商形成一個聚落。

問：「境內關外」構想及規畫又是如何？

答：「境內關外」則是利用免稅條件，邀請世界前百大品牌商來台設銷售點，推動「台灣名品之島」計畫，並且將日本、南韓、及日本等距離台灣飛行三個小時內、此區域約有4億人口，吸引他們來台灣消費，或是來台做醫美，並舉辦大型展覽、表演秀，提供一站式的購物，並推銷台灣精品，讓台灣優質服務業有更大市場。

六都都是「境內關外」的場域，至於其他有山林之美縣市，則希望每縣市開發出十條旅遊路線，並且每條路線都有米其林餐廳；至於宜蘭、花蓮、台東則形塑大健康產業，做為健康養生、longstay（長居）地區。

台積電

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