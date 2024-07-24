經濟部長專訪／郭智輝：低碳用電 分艙訂價 台灣電價、碳排更有競爭力

經濟部長郭智輝昨（23）日接受本報專訪表示，民生小商家電價會維持穩定，至於工業電價，今年下半年將推出「分艙」制度，亦即會按含碳多寡訂價，滿足企業需求。他並強調，台灣電價、碳排都會比南韓更有競爭力。

郭智輝表示，經濟部將推出產業深度節電，鼓勵ESCO（能源技術服務業）廠輔導傳統產業節電，預估四年可節能2.5GW（10億瓦），大概占用電8%，比核三廠發電占比還多。他表示，在現行法規下，核三廠1號機勢必在本周六停機，未來本土基載電力開發主要鎖定地熱及氫能，當核融合技術成熟也會納入。以下是本報專訪紀要：

郭智輝小檔案 圖／經濟日報提供

問：部長優先推動政策有哪些？

答：大家關心的議題，就是我的優先政策。首先在能源政策方面，我花最多心思。外界都關心核三延役，我不只關心核三發電占比6%，最大任務是要滿足用電需求，穩定供電，既有的創電目標都要達成。

衝刺出口 提供優惠方案

近期經濟部發布「全國電力資源供需報告」，寬列未來電力供應，所以把四接、五接都列入，就是要列為目標，四年內要跟各界溝通，這也是經濟部施政重點。我的作法是要非常穩定，所有的電都不排除，以達到穩定供電。

電價也要採取分艙概念。有些產業因為前景佳，用電成本占比小，台電可以用比較高價格賣給它，可形容為「頭等艙」；其次，用電成本占比較重，仍需要綠電，就是「商務艙」客戶；至於出口產業，電價要有競爭力，就視為「普通艙」客戶。

對於一般民生小商家電價，則穩定不變動，但工業電價則要有分艙概念，可以說是用含碳多寡來設計電價，同時亦可滿足RE20企業需求。

問：低碳電價恐較貴，企業如何有競爭力？

答：我們一定會讓企業有競爭力。台灣的電價、排碳都要有競爭力，對照目標都是南韓，南韓是台灣的主要競爭者，絕對不會比南韓高，我們會設計不同方案。

經濟部也將推動深度節能，汰換陳舊、效益不好的設備、馬達、壓縮機，四年可節能2.5GW，大概占用電8%，比核三廠還多。經濟部鼓勵ESCO廠商，調高貸款額度，並降低利率，以利更新設備，省下電費，一方面ESCO廠商可獲得利潤，二方面節電企業也可不用出錢，三方面則可省電，創造三贏。

目前由信保基金匡列ESCO專案貸款50億元信保額度，最高可提供單一家ESCO公司3億元貸款之信用保證。

問：創電也很重要，經濟部如何創電？

答：現在有2050淨零碳排目標，減碳、穩供，電要有競爭力，就要有好品質的電。雖然有各種創電方法，但我要發展本土能源，就是地熱及氫能，這是基載能源。中油將進行地熱探勘，根據很多研究報告，可探勘到 4,000公尺，比玉山還高，若能成熟，有機會看到40GW基載電力。現在地熱發電非常貴，每度15、16元，到2035年大量發展後可降至每度3元。

至於氫能現在發電成本每度10元，2035年成本可降到 3、4元，台電燃氣機組將來也可燃氫。此外，隨著新科技發展，不能排除核融合，但估計2040年才會出現大規模商轉。

力挺民生 維穩不會調漲

問：國家氣候變遷對策委員會將舉行，核電會納入考慮？

答：經濟部是執行單位，我無法主導這項議題發展，經濟部必須在法的框架來解決。經濟部是執行者，要落實諮詢委員會、及總統指令。

在法的既定框架下，核三廠1號機目前只能停機。核電就是要在核廢處理、核安及社會共識三條件都滿足，還要看立法院下會期討論、核安會意見等等，才能重啟。除非國會幫忙修改法規，核三廠1號機就是除役，不能違反法規。

問：9月電價審議會，台電會有建議方案？

答：台電應該會有建議方案，我對電價基本看法是，一般老百姓、民生用電就穩定，不要去調整；但台電虧損這麼多，對於將本求利的產業，則要承擔多一些。不過目前尚未討論電價調整。

未來希望加強產業節電，傳統產業來講，電價占生產成本10%，希望加快節電，降低影響。再來也要提升供電品質，部分地區經常跳電，主要因設備老舊、人口暴增、以及用電暴增致饋線未更新，台電將「熱區」優先找出來，並且在四年內完成相關檢修、設備更換。