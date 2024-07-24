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彭啓明：核能、氫能都是選項
台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前公布最新民調，逾六成民眾支持以核電當作二○五○淨零因應的策略。對此，環境部長彭啓明表示，核能跟氫能確實都是面對氣候變遷的選項之一，新核能技術在安全無虞下可作為選項之一，在多元開放的社會，任何關於核能的開放討論都是好現象。
彭啓明說，核能跟氫能確實都是面對氣候變遷的選項之一，台灣可視國際上新核能技術的發展，假如安全無虞就可考慮使用，但社會的共識才是最重要的，國家氣候變遷對策委員會明天將召開首起會議，屆時將討論台灣未來可能面臨氣候變遷衝擊、調適，減碳路徑等作為，以及台電針對未來能源與電力供需等議題。
國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢則說，會秉持傳福音心態，在會上持續重申對核能作為台灣基載電力的期許。他描述，核能就像是「猛獸」，可被關在「動物園」，並不會對人類造成威脅。
童子賢：我還是要吹冷氣
童子賢說，風力發電和太陽能都有環境顧慮，太陽能光電也不是循環能源，一旦使用約廿至廿五年就得丟棄好幾個台北市大小面積的垃圾，「大家把它想像得太美好」。
他說民生節電並非重點，「我要跟郭部長智輝兄說聲抱歉，我還是要吹冷氣！請部長努力發電，讓我們有冷氣可以吹」。
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