人物側寫／郭智輝政壇第一課 入境先問俗

半導產業是台灣經濟發展命脈，賴清德總統找來崇越科技共同創辦人郭智輝擔任經濟部長，被譽為最懂半導體的經長。他五二○上任就遇到立法院會期，備詢時看不出生手的緊張感，上任至今二個月，對各議題日益得心應手，對於快速適應新環境的心法，他不藏私分享說「要入境問俗」。

郭智輝接任經長幾乎沒有蜜月期，一開始就因不排斥核電廠延役的態度，成為綠營自家人的箭靶，要求應堅守民進黨非核家園主張。郭智輝自嘲活到七十多歲了，還忘了要入境問俗，既然是團隊的一員，就要了解團隊的運作模式，民進黨立委是好意提醒，並非震撼教育。臉上常掛著笑容的郭智輝，雖然身為知名企業老闆，但身段柔軟，情商也高。

不過，郭智輝言語中常不經意地流露出治軍嚴明的個性，台電常傳出停電事故，他嫌台電的配電設備維修計畫緩不濟急，「設備改善要十年，這個我沒辦法接受，十年，瘋了嗎？」他認為老百姓沒有辦法等你十年，「我有繳錢，你怎麼不給我電」？

郭智輝把跳電視為痛點，要求對於經常跳電的紅區，一年內完成改善，如果做不到，他笑說，那下個會期準備不要活了。

郭智輝帶著強烈的管理風格，直搗執掌國家產業民生最重要的經濟部，「我們是追日計畫，每『日』都在追（執行進度）」，問他經濟部優先計畫為何？他說優先的項目雖然不能太多，但幾乎每一項都是優先，「我告訴他們要披星戴月」。