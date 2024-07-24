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經濟部長專訪／郭智輝：全力發展地熱與氫能

聯合報／ 記者陳儷方簡永祥林海／專訪
經濟部長郭智輝接受本報專訪，暢談他的施政方針。記者胡經周／攝影
經濟部長郭智輝接受本報專訪，暢談他的施政方針。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰日前表示，政府對新式核能SMR採取開放態度，不過，經濟部長郭智輝表示，經濟部現在已把努力的目標放在地熱與氫能，全力支持應用研究，期許比美國更早研究出發電成本降至三元以下的方法。

新式核能議題可討論

郭智輝剛上任時，曾因核能發言不符執政黨的理念，被民進黨立委「指導」。他接受本報專訪時表示，卓揆的意思是，不論擁核或反核，新式核能議題都是可以討論的，但經濟部目前強力爭取編列預算，用來深入探討降低地熱及氫能發電成本的解決方案，利用這兩項能源發展電力，就不需要向國外買燃料。

國內對於氫能及地熱都有研究，應該捨棄基礎研究，直接跳級至應用研究。郭智輝說，氫能及地熱都可以發電，這兩種能源不必靠進口，少了運費，風險也降低，「地熱鑽到四千公尺，大概有四十GW，而全台一天用電也才四十二GW」，地熱發電潛能有四十GW，氫能則是電解就有，有水就有氫。

不過，地熱與氫能現在發一度電成本都要十多元，根據美國的研究報告，二○三五年成本可降至三元以下，如果台灣能搶在美國之前，例如二○三○年就把成本壓低至三元以下，搶占先機甚至會比台積電還好賺。目經濟部能源署、台電、工研院均有研究，郭智輝說，會全力支持相關研究。

優先成立「大貿易商」

以創辦企業的經驗職掌經濟部，郭智輝的優先項目包括改善供電妥善率、成立大貿易商等。

郭智輝說，中小企業可能沒有能力接單，或財務結構不是很好，透過大貿易商這個窗口，處理財務、配送、行政等生產以外的事務，「可能會先從生活食品與運動產著手」，由大貿易商接單、銷售，參與的台灣中小型企業、微型企業只負責生產，產品都使用單一品牌「Taiwan Excellent」 或「Taiwan Select」。

以食品相關產品為例，大貿易商會在美國洽談通路，在Whole Foods或大華超市等超市設立店中店，專賣「Taiwan Excellent」 或「Taiwan Select」單一品牌。郭智輝說，外國人不會知道小美賣冰淇淋、奇美賣包子、義美賣餅乾，「我只要讓你記住，好吃的東西都在台灣」。

台灣要發展AI、吸引科技大廠投資，有人才缺乏問題，郭智輝指出，經濟部的責任是在四年內培養廿萬名AI工程師，將向僑外生招手，一年提供兩萬五千個名額的全額獎學金，以來台就讀半導體、AI等科系為優先，條件是須要留在台灣或台灣企業工作一定時間。

台灣氫能發展目標 製表／財經中心
台灣氫能發展目標 製表／財經中心

核能 郭智輝

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