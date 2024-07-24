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童子賢看下半年景氣 「期待秋收」

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
和碩董事長童子賢。記者邱德祥／攝影
和碩董事長童子賢。記者邱德祥／攝影

和碩董事長童子賢昨天表示，通常科技產業下半年營收占比約百分之五十五到六十，這是季節性使然；某種程度上也是社會結構使然，如一、二月有春節，上半年工作天數較下半年略少，但科技新品會在夏天發表、秋天交貨，推出後推升一至兩季的買氣，可預期今年秋冬仍是所謂的「秋收冬藏」，可以期待。

台北市電腦公會昨天舉辦「迎向ＡＩ新時代｜COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」座談會，童子賢、北市電腦公會理事長彭双浪等人出席。

彭双浪以「新三力」描述：未來台灣廠商迎接ＡＩ時代來臨，國家社會要長久發展所必須的關鍵能力，包括必須有人工智慧服務的算力、潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力。他指出，台灣目前在算力硬體領域有很好的發展，今年COMPUTEX正逢其時。

人工智慧 彭双浪 童子賢

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