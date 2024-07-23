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內需旺 6月及上半年零售、餐飲業營收皆創同期新高

中央社／ 台北23日電

內需暢旺，經濟部表示，今年6月和上半年零售、餐飲業營業額雙雙創歷年同期新高，零售、餐飲業累計前6月營收分別達新台幣2兆3739億元、5158億元；在民俗月採購商機、暑假消費旅遊旺季帶動下，7月內需成長將延續動能。

經濟部今天公布6月零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，6月零售業營業額為4015億元，年增3.9%，連續34個月正成長，持續締造史上最長正成長週期紀錄；累計今年上半年營業額為2兆3739億元，創歷年同期新高。

觀察占比最高的綜合商品零售業表現，6月營收達1218億元，為歷年同月新高。黃偉傑表示，百貨公司、超級市場、便利商店和量販店營收年增介於4.7%至8.2%，主因為業者加大促銷力道、推出新品等提升買氣，此外假日天數增加，也帶動消費買氣。

其他綜合商品零售業因跨境旅遊熱潮挹注免稅店營收，加上部分業者持續拓點，年增6.5%。受惠國產及進口電動新車熱銷，6月汽機車零售業營收達866億元，寫下歷年新高紀錄，年增4.4%。

餐飲業方面，6月餐飲業營業額870億元，年增6.8%，與上半年累計營業額5158億元，雙雙創歷年同期新高。

黃偉傑指出，餐館及飲料店均年增6.6%，主因受惠端午假期、謝師宴聚餐，及夏日高溫等商機挹注，推升餐點、冰飲品需求；外燴及團膳承包業因航餐銷售續增，年增10.8%。

展望未來，黃偉傑提醒，雖然通膨逐漸降溫，但下降速度並未如預期快，仍須注意地緣政治、極端氣候因素可能造成原物料波動，進而影響物價和下半年的消費動能。

黃偉傑表示，由於今年民俗月落點不同，超商已經展開中元節促銷活動，預估7月零售業營業額可達4051億至4168億元，年增3.7%至6.7%，提前反映採購高峰。至於7月餐飲業預估營收介於883億至909億元，年增0.8%至3.8%，主因為今年7月假日天數比去年少，旅遊、聚餐商機可能受影響。

營收 餐飲業

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