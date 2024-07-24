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零售、餐飲營業額 同期最佳

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部昨（23）日發布，6月零售、餐飲營業額雙創歷年同期新高。 聯合報系資料照
經濟部昨（23）日發布，6月零售、餐飲營業額雙創歷年同期新高。 聯合報系資料照

經濟部昨（23）日發布，6月零售、餐飲營業額雙創歷年同期新高。其中，零售業年增3.9%、連34紅，為零售業史上最長的正成長周期，凸顯內需動能強。零售業上半年營業額2兆3,739億元，亦創歷年同期新高，年增3.2%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，接下來的內需動能，看起來應無太大變數，但需留意「通膨會不會反撲？」他表示，目前通膨下降速度好像沒有外界預期得快，未來若受極端氣候、地緣政治影響，可能會出現短期原物料價格波動，物價是否能如預期穩定下滑，將是牽動下半年內需市場表現的重要變數。

經濟部預估7月零售業營業額年增3.7%至6.7%。黃偉傑說，這因中元節落點和去年不同，採購時間點不同，提高了對零售營業額的預測值至4,051億元到4,168億元。不過對7月餐飲營業額預估卻僅年增0.8%至3.8%。主因去年同期假日天數較多、基期較高，預估較為保守。

批發業方面，6月營業額1兆582億元，為歷年同期次高，年增8.5%，連四月正成長。

經濟部 零售業

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