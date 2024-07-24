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財政部招商大會／高雄金額最多 新北件數奪冠
財政部昨（23）日舉行招商大會，釋出超過1,300億元商機。六都中，以高雄市政府推案金額近400億元最多，為六都推案王；至於新北市則是六都推案件數最多。
攤開這次招商大會商機案源，新北市政府共推出11案，與土城樹林線開發相關案件就有六件，亮點包括新莊北側知識產業園區轉運站興建營運移轉案（BOT）近55億元。
高雄去年就拿下招商卓越獎促參類第一名、民參類第二名，促參考核也拿下優等。財政部促參司司長李建賢表示，今年上半年以五件、302.8億元暫居招商王，而招商大會也帶來近400億元案源，推案也相當夠力。
高雄市政府共推出八案，件數為六都第二，但推案金額395.75億元，登上全國第一。這次招商大會帶來的案件中，以高雄捷運橘線O9站聯合開發案金額174億元最高、同時也是今年招商大會最大案；高雄市前鎮區亞灣智慧公宅都市更新案投資金額101億元也是此次亮點。
據了解，高雄市政府高雄捷運聯開案是推升案件與金額不斷稱霸的關鍵，過去已有五件成功案例，且捷運橘線O10／Y18衛武營站聯開案，是歷來規模最大的聯開案，總投資金額初估211億元，預計在8月29日截止收件，傳出包括建商、壽險公司，都有高度意願參與。
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