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財部招商大會 釋1,326億商機 號召民間參與公共建設

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部招商大會釋出商機1,326億元，財政部長莊翠雲（右四）表示，民間參與逐漸成為推動公共建設的重要方式。財政部／提供
財政部招商大會釋出商機1,326億元，財政部長莊翠雲（右四）表示，民間參與逐漸成為推動公共建設的重要方式。財政部／提供

財政部昨（23）日舉行「113年度民間參與公共建設招商大會」，今年商機案源76件，投資金額達1,326億元，財政部預估，今年全年民間參與公共建設簽約金額可望達1,450億元。

財政部長莊翠雲昨日表示，政府資源有限，而民間創意無限，民間參與公共建設是國際當前趨勢，民間簽約投資金額占公建預算從90年代的24％、成長至近年38％，顯示民間參與逐漸成為推動公共建設的重要方式。

財政部招商大會商機 圖／經濟日報提供
財政部招商大會商機 圖／經濟日報提供

莊翠雲指出，日前行政院經濟發展委員會召開首次會議，提出「兆元投資國家發展方案」，朝著擴增公共建設案源，將豐沛民間資金導入國家建設，也會成立院級跨部會投資建設推動平台，推動並落實整體發展方案，加速進行「大投資台灣計畫」。

財政部今年招商大會主題是「公私協力，全民受益」，共有20個機關參與、76案商機總計1,326億元。

其中值得特別關注的重點案件例如台北市政府秀山長照園區開發BOT案、民投金額34.25億元；經濟部台南科技工業區再生水廠BTO案、2.3億元；台南市政府柳營科技工業區暨環保園區ROT+BOT案、7億元；彰化縣政府畜牧糞尿多元利用BTO案、3.19億元；南投縣政府有機廢棄物資源化中心BOT案、5億元，以及農業部鹽埔漁港加工冷鏈物流OT案等。

財政部指出，這些案源涵蓋了「衛生福利及醫療設施」、「汙水下水道、自來水及水利設施」、「農業及資源循環再利用設施」等，都是促參法修正後擴增的案源，也讓招商大會新增不少案件，顯示民間參與公共建設近年已經逐漸在提升人民的生活品質方面扮演重要角色。

去年在中央及地方政府共同推動下，民間參與公共建設共簽約100件，投資金額達1,876億元，為近十年來第三高。

行政院政務委員陳金德也說，行政院依照賴總統施政藍圖，致力推動「國家希望工程」，希望達到「健康台灣、永續台灣、韌性台灣」，包括各機關推出長照服務、再生水、資源循環再利用等投資案源，這些正是「國家希望工程」中有關擴大醫療投資、綠色成長，2050淨零轉型等施政項目。

民間參與公共建設不僅能提升服務的效率和質量，還能帶來創新和多樣的解決方案，希望民間各界共同參與，與政府一同擴大投資、壯大國家。

財政部

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