電子新品上市潮挹注動能 經部估製造業生產逐季成長

中央社／ 台北23日電

AI和高速運算需求帶動6月工業與製造業生產指數雙位數成長，其中電腦電子產品及光學製品業指數創歷年新高紀錄、年增幅度高達36%。經濟部表示，下半年迎來電子新品上市潮，看好下半年製造業生產表現優於上半年、且逐季成長。

經濟部統計處今天公布6月工業與製造業生產指數概況，6月工業、製造業皆為雙位數成長，分別年增13.23%、13.5%，皆連續4個月正成長；累計今年上半年工業、製造業生產指數分別年增10.26%、10.51%。

觀察主要中行業，經濟部統計處副處長黃偉傑分析，資訊電子產業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，推升12吋晶圓代工訂單，8吋晶圓代工、IC設計、DRAM等產品需求回升，挹注電子零組件業年增23.05%，其中積體電路業成長幅度達33.55%；累計上半年電子零組件業、積體電路業皆轉為正成長。

受惠AI需求浪潮，電腦電子產品及光學製品業生產指數達136.64，創歷年單月新高紀錄，年增36.07%；累計上半年指數達120.87，為歷年同期新高紀錄，較去年同期成長25.88%。

黃偉傑表示，AI和雲端資料服務暢旺，半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求成長，加上手機鏡頭訂單續增，推升伺服器、半導體檢測設備及零組件、其他電腦設備及零組件、行動裝置鏡頭、自動測試設備等生產成長。

傳統產業方面，黃偉傑表示，隨全球經濟緩步復甦，終端需求逐步回溫，加上半導體業者投資動能漸趨積極，帶動化學材料及肥料、基本金屬及機械設備業成長，6月和累計上半年生產指數皆為正成長。

至於汽車及其零件業年減8.15%，累計上半年表現也轉為衰退，較去年同期減少2.54%。黃偉傑說明，由於歐美客戶去化庫存速度不一，造成零組件下單節奏有所波動，須持續觀察歐美下半年市場需求，此外燃油小型轎車市場需求動能下滑，但電動轎車需求持續增加，抵銷部分減幅。

展望未來，黃偉傑預估，7月製造業生產指數為95至99，年增13.2%至17.9%，下半年迎來電子新品上市潮，若消費性電子產品回升動能穩健向上，將有助於加速下半年成長，看好下半年表現會優於上半年、逐季增加。

晶圓代工 製造業

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