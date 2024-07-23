經長：研擬全額獎學金方案 每年吸2.5萬海外人才

中央社／ 台北23日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝今天受訪表示，正在規劃全額獎學金方案給海外與國內學生，舉例來說，盼吸引海外學生來台灣學習2年再就業，目標1年培養2.5萬名生力軍，4年可培養10萬人才，有望滿足高科技產業人才需求，預計1個月內推出方案。

郭智輝今天接受DIGITIMES電子時報節目專訪。外界關注台灣科技產業人才短缺，郭智輝表示，根據預估，2030年台灣勞動力缺口可能高達40萬人，工程師、藍領人才都可能缺乏，人才短缺議題可透過「草船借箭」因應。

郭智輝表示，台灣目標未來4年培養20萬名AI人才，除了國內培育管道外，當然也希望吸引海外人才。全球知名高科技公司包括輝達、超微、美光、英飛凌等相繼規劃投資台灣，業者對人才需求迫切，可能導致業界互相挖角，希望業者若到台灣有1000人需求、一半要從海外帶來，但業者坦言難度高。

郭智輝指出，因此規劃由台灣訓練人才，以符合業界需求，規劃1年培養2.5萬名生力軍，4年培養10萬人，有望滿足產業用人需求。目前正研擬方案，希望提出全額獎學金給海外跟國內學生。

舉例來說，首年方案可能全數由政府支持，第2年學習部分由教育部給錢，但生活費由企業支持，學生畢業後則要在企業工作4年到5年，希望吸引海外人才來台灣學習、應用技術，再到台廠工作。藍領人才部分，也希望在台灣訓練數月後分派進入職場，但這部分比較沒有學歷要求。

郭智輝直言，台灣具備物價低、氣候條件佳等優勢，也向總統賴清德、行政院長卓榮泰建議，把台灣打造成一個最適合訓練與教育的寶島，世界各地想學習高科技者都該來台灣，目前計畫在收攏階段，預計1個月左右就會推出辦法。

至於國內學生的方案，郭智輝指出，如果學生就讀大學1到2年後，發現對未來就業前景不滿意，也可以轉換到此專案，可能提供2年訓練課程，了解AI應用，歡迎想轉行、希望畢業後馬上有工作者，或是就學中的學生，都可以參加方案，盼相關規劃也可滿足企業求才需求。

外界關注相關方案的名額，郭智輝表示，台灣1年僑外生有近2.5萬人，以過去經驗來看，約有4成僑外生未來會留在台灣就業，未來若加上專案1年吸引的2.5萬人，每年留在台灣者可超過3.5萬人。

教育部

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