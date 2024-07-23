快訊

嚴防凱米颱風！台鐵對號列車明上午停駛 南迴線全車種均停駛

整理包／凱米颱風襲台！明日停班停課資訊 全台22縣市一次看

凱米颱風來襲乖乖在家！ SOGO等3家百貨業宣布24日不上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童子賢談核廢料 現有綠能沒你想的那麼「綠」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者邱德祥/攝影
和碩董事長童子賢。記者邱德祥/攝影

和碩董事長童子賢23日再談能源問題，面對反核人士提倡台灣應該百分百用綠電不要核能，其中一個原因就是核電廠會產生核廢料問題，童子賢表示，新科技的進展可能可以解決過去幾十年，因為商業問題而沒法解決的事，他分析，如果未來台灣綠能還要再發展十倍規模的話，可以想像未來20幾年後，丟棄的綠能裝置將是滿山遍野，產生好幾個台北市大小的垃圾，對台灣環境衝擊更大。

提起核廢料，童子賢指出，從科學或商業角度來看，核廢料就是放射線還沒充分燃燒掉，就不用他了。他比喻，就像去烤肉燒烤店，店家的木炭用到剩下還有五分之一，但因為木炭很便宜，所以舊的木炭就不用了。

回到核廢料，以發電能源角度來說，那個是能源，但能量剩1%就不用了，於是我們讓他放射線自然衰變掉，那有沒有可能有其他解決方式？

童子賢認為，比爾蓋茲現在在做的快中子反應爐或許是個解答，事實上，法國、日本、中國大陸都有在進行類似的實驗。

童子賢指出，過去20、30年石化燃料太便宜了，大家想說就是排碳嘛，但最近10年情況轉變，因為地球暖化已經不是石化燃料便不便宜的問題，地球暖化對人類文明造成重大威脅，所以各個國家又開始投入相關研究。

他說，快中子反應爐可以把核廢料燒得更乾淨，可能相比現有核電廠燃燒後的核廢料，降低到原本十分之一、甚至百分之一。

童子賢表示，現在有些人反對核能，是以擔心核廢料為理由，但隨著科技的進展，可能可以解決過去幾十年，因為商業運作而不願意去有效率的運用它的問題。而某些核廢料不回收，其實也是現行商業制度使然，並不是科學上沒有辦法解決。

童子賢分析，如果在商業上投入新科技是划得來的，就不要再迷戀廉價的石化燃料，只要大家願意投入在新技術上，那麼未來核廢料可能就會降低到原本十分之一、甚至百分之一。

他說，排斥核電的人說要百分百用綠能、不要核能，然後不斷描述這是趨勢。但我最近跟外界努力的去解釋，現有的綠能很多都是間歇性能源，到了晚上沒有太陽就沒有電，所以只好依靠大型的鋰電池去儲能，但鋰電池的開採是非常汙染環境的，而且非常消耗能源。

童子賢表示，所以我們始終是希望，找出一條正確的排列組合，讓現代文明所需要的電能夠穩定，然後又乾淨不要排碳，又能夠具經濟效益。

他分析，現有綠電有一些問題，比如風力發電產生的噪音會捆擾附近居民，且對水底生態造成一定破壞，現在已經有這樣的情況了，那如果未來綠能還要再發展五倍、十倍的話，那對台灣環境會產生很大的衝擊。

童子賢表示，大量的太陽光電板可能會影響農田森林，有些人鼓吹，說休耕的農田就給他拿來通通鋪太陽能板，但其實他可能會造成永久的破壞，沒有辦法恢復。

童子賢強調，大家把現有的綠能想像的太美好，但其實很多再生能源一點都不綠。若要把現有綠能再發展五倍、十倍的話，這些太陽能板用完，會產生好幾個台北市大小的垃圾，這不叫永續循環，而核電廠只有少少的幾個圍再那。

童子賢開玩笑形容，「就像猛獸關在動物園，猛獸你說它老虎獅子很凶，我認為它只是關在動物園，而核一到核四就像四個動物園，平常老百姓也不會沒事跑去，伸出頭到老虎獅子的柵欄裡，不可能嘛。」

童子賢表示，所以比起20年或25年後廢棄的綠能裝置丟棄的滿山遍野，他會真的比燒煤或燒天然氣好到哪裡去嗎？我始終強調，要弄再生能源，就要好好的評估對環境的衝擊。

核廢料 核電廠 童子賢

延伸閱讀

和碩砸7.85億元 擴大墨西哥廠

童子賢：希望台灣供電能夠穩定 且不要破壞環境

美國總統大選民主黨換將 童子賢這樣看

童子賢示警「台灣是偏食小孩」：產業發展應朝5大方向

相關新聞

少開冷氣可節電？童子賢：我還是要吹冷氣，請部長努力發電

和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日針對台灣頻跳電及少吹冷氣省電一事發表看法。他幽默指出「我勸各位不要良...

童子賢談核廢料 現有綠能沒你想的那麼「綠」

和碩董事長童子賢23日再談能源問題，面對反核人士提倡台灣應該百分百用綠電不要核能，其中一個原因就是核電廠會產生核廢料問題...

富達亞太調查：投資人對現金熱情減弱 增持股票意願高

富達國際「2024年亞太區投資人調查」顯示，由於近年現金資產的利率水準高於過去十多年，亞太區投資人普遍將近半（48%）資...

彭双浪：掌握算力電力人才 提升台灣AI新時代競爭力

台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，希望將台北國際電腦展的氣勢延伸到產業，掌握算力、電力、人才，提升台灣在人工智慧（AI...

6月零售餐飲營業額續寫新高 最大變數是通膨會不會反撲

經濟部23日發布，6月零售業、餐飲業營業額雙創歷年同月新高。其中，零售業年增3.9%、連34紅，為零售業史上最長的正成長...

股市熱 台版肥咖CRS申報帳戶筆數與存、流量齊增

外商持續投資台灣，財政部今天公布112年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1826家，澳、日、英稅務居住者金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。