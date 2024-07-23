童子賢談核廢料 現有綠能沒你想的那麼「綠」

和碩董事長童子賢23日再談能源問題，面對反核人士提倡台灣應該百分百用綠電不要核能，其中一個原因就是核電廠會產生核廢料問題，童子賢表示，新科技的進展可能可以解決過去幾十年，因為商業問題而沒法解決的事，他分析，如果未來台灣綠能還要再發展十倍規模的話，可以想像未來20幾年後，丟棄的綠能裝置將是滿山遍野，產生好幾個台北市大小的垃圾，對台灣環境衝擊更大。

提起核廢料，童子賢指出，從科學或商業角度來看，核廢料就是放射線還沒充分燃燒掉，就不用他了。他比喻，就像去烤肉燒烤店，店家的木炭用到剩下還有五分之一，但因為木炭很便宜，所以舊的木炭就不用了。

回到核廢料，以發電能源角度來說，那個是能源，但能量剩1%就不用了，於是我們讓他放射線自然衰變掉，那有沒有可能有其他解決方式？

童子賢認為，比爾蓋茲現在在做的快中子反應爐或許是個解答，事實上，法國、日本、中國大陸都有在進行類似的實驗。

童子賢指出，過去20、30年石化燃料太便宜了，大家想說就是排碳嘛，但最近10年情況轉變，因為地球暖化已經不是石化燃料便不便宜的問題，地球暖化對人類文明造成重大威脅，所以各個國家又開始投入相關研究。

他說，快中子反應爐可以把核廢料燒得更乾淨，可能相比現有核電廠燃燒後的核廢料，降低到原本十分之一、甚至百分之一。

童子賢表示，現在有些人反對核能，是以擔心核廢料為理由，但隨著科技的進展，可能可以解決過去幾十年，因為商業運作而不願意去有效率的運用它的問題。而某些核廢料不回收，其實也是現行商業制度使然，並不是科學上沒有辦法解決。

童子賢分析，如果在商業上投入新科技是划得來的，就不要再迷戀廉價的石化燃料，只要大家願意投入在新技術上，那麼未來核廢料可能就會降低到原本十分之一、甚至百分之一。

他說，排斥核電的人說要百分百用綠能、不要核能，然後不斷描述這是趨勢。但我最近跟外界努力的去解釋，現有的綠能很多都是間歇性能源，到了晚上沒有太陽就沒有電，所以只好依靠大型的鋰電池去儲能，但鋰電池的開採是非常汙染環境的，而且非常消耗能源。

童子賢表示，所以我們始終是希望，找出一條正確的排列組合，讓現代文明所需要的電能夠穩定，然後又乾淨不要排碳，又能夠具經濟效益。

他分析，現有綠電有一些問題，比如風力發電產生的噪音會捆擾附近居民，且對水底生態造成一定破壞，現在已經有這樣的情況了，那如果未來綠能還要再發展五倍、十倍的話，那對台灣環境會產生很大的衝擊。

童子賢表示，大量的太陽光電板可能會影響農田森林，有些人鼓吹，說休耕的農田就給他拿來通通鋪太陽能板，但其實他可能會造成永久的破壞，沒有辦法恢復。

童子賢強調，大家把現有的綠能想像的太美好，但其實很多再生能源一點都不綠。若要把現有綠能再發展五倍、十倍的話，這些太陽能板用完，會產生好幾個台北市大小的垃圾，這不叫永續循環，而核電廠只有少少的幾個圍再那。

童子賢開玩笑形容，「就像猛獸關在動物園，猛獸你說它老虎獅子很凶，我認為它只是關在動物園，而核一到核四就像四個動物園，平常老百姓也不會沒事跑去，伸出頭到老虎獅子的柵欄裡，不可能嘛。」

童子賢表示，所以比起20年或25年後廢棄的綠能裝置丟棄的滿山遍野，他會真的比燒煤或燒天然氣好到哪裡去嗎？我始終強調，要弄再生能源，就要好好的評估對環境的衝擊。