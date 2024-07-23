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少開冷氣可節電？童子賢：我還是要吹冷氣，請部長努力發電

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長童子賢今日指出，民眾即使努力省冷氣電，對台灣整體用電也許只影響1%到1.5%，若中暑反而浪費更多資源。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會理事長童子賢今日指出，民眾即使努力省冷氣電，對台灣整體用電也許只影響1%到1.5%，若中暑反而浪費更多資源。記者邱德祥／攝影

和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日針對台灣頻跳電及少吹冷氣省電一事發表看法。他幽默指出「我勸各位不要良心不安，各位努力省冷氣的電，對台灣整體用電也許只影響1%到1.5%，結果中暑，反而浪費更多資源」。他說民生節電並非重點，「我要跟郭部長智輝兄說聲抱歉，我還是要吹冷氣！請部長努力發電，讓我們有冷氣可以吹。」

童子賢今日出席「迎向AI新時代：從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」，在座談環節再度被問到對台灣能源看法，開玩笑地說，自己本來已經不打算再談了，卻又被主持人點名發言，簡直像是「官逼民反」。

童子賢於會中再度呼籲政府進行有效率且優質的能源排列組合，如此能更符合經濟效益，省下來的預算就能用在健保、高等教育或各種研究資金上，AI時代需要大量能源，但世界各國的產業結構不盡相同，先進國家中，僅美國的人均用電與台灣相提並論，但台灣2023年用電量高達2821.4億度，依照每年用電量2%至2.5%成長率計算，大約三、四年後就會超過3000億度。若每度電成本相差5毛錢，那就會相差1500億元；倘若每度電成本相差1元，用電成本就多出3000億元。

但他指出，台灣為維持競爭力，在AI領域研發、高等教育、建構基礎設施仍有支出需求，資金非常珍貴情勢下，若能進行更有效率且優質的能源排列組合，更合乎經濟效益，這些省下來的預算就可彌補健保、高等教育及研究資金。

日前經濟部長郭智輝曾公開表示，電價太便宜，大家容易浪費電，有些人家中有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，其實沒有必要每個房間都裝冷氣。

今日童子賢直接在台上說，「我勸各位不要良心不安，因為台灣民生用電只占18%，工業用電占50%以上。」

他指出，「各位努力省冷氣電費，對台灣整體用電也許只影響1%到1.5%，結果中暑，反而浪費更多資源」，民生節電並非重點，「我要跟郭部長智輝兄說聲抱歉，我還是要吹冷氣！請部長努力發電，讓我們有冷氣可以吹。」

冷氣 童子賢

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