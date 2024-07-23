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彭双浪：掌握算力電力人才 提升台灣AI新時代競爭力

中央社／ 台北23日電
台北市電腦公會理事長彭双浪。 圖／聯合報系資料照片
台北市電腦公會理事長彭双浪。 圖／聯合報系資料照片

台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，希望將台北國際電腦展的氣勢延伸到產業，掌握算力、電力、人才，提升台灣在人工智慧（AI）新時代的地位、競爭力。

台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦的「迎向AI新時代－從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會今天登場，彭双浪致詞時指出，過了一個非常熱鬧的6月，今年的台北國際電腦展非常成功，所有的AI大咖都到台灣，電腦展就是AI大會。

彭双浪說，迎向AI的新時代，從台北國際電腦展看台灣資通訊產業迎向新的未來，看到全世界各國的貴賓、買家或專業人士，甚至參與採購聯合會；AI時代算力就是國力，而算力也需要電力，總統賴清德在電腦展開幕時承諾台灣一定會有足夠的電力。彭双浪表示，除了足夠電力，也希望有足夠的綠電，做好能源配比。

另外，他指出，發展AI需要人才，希望透過掌握算力、電力、人才，進一步提升台灣在AI新時代地位及競爭力。

AI 彭双浪 電腦展

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