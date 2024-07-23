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拚民間擴大投資台灣 公共建設1326億元商機上膛

中央社／ 台北23日電

拚擴大投資台灣，財政部今天舉辦民間參與公共建設招商大會，部長莊翠雲表示，這次釋出76件案源，預估合計的民投金額達新台幣1326億元，亮點案件包含長照、水利、資源循環等與民生相關設施，推動公私協力、全民受益目標。

行政院推動「大投資台灣計畫」，盼促保險業資金投資公共建設，財政部今天舉行113年度民間參與公共建設招商大會，釋出多元案源、千億商機，行政院政務委員陳金德，財政部長莊翠雲、次長李慶華、次長謝鈴媛，以及地方政府代表出席。

陳金德致詞時表示，行政院依照總統賴清德施政藍圖，致力推動國家希望工程，希望達到「健康台灣、永續台灣、韌性台灣」，包括各機關推出長照服務、再生水、資源循環再利用等投資案源，這些正是「國家希望工程」中有關擴大醫療投資、綠色成長，2050淨零轉型等施政項目。

陳金德指出，民間參與公共建設不僅能提升服務的效率和品質，還能帶來創新思維和多樣的解決方案，希望民間各界共同參與，與政府合作一同擴大投資、壯大台灣。

莊翠雲致詞時說，行政院近期召開經濟發展委員會首場委員會議，提出「兆元投資國家發展方案」，未來將以跨部會合作模式設立單一窗口及相關平台，加速進行「大投資台灣計畫」。

莊翠雲表示，財政部今年招商大會主題是「公私協力，全民受益」，呼應「大投資台灣計畫」以及保險業資金投資台灣公共建設的期盼，釋出76件公共建設案源，預計民間投資金額共達1326億元。

莊翠雲指出，其中包含台北市政府秀山長照園區開發BOT案、經濟部台南科技工業區再生水廠BTO案、台南市政府柳營科技工業區暨環保園區ROT+BOT案、彰化縣政府畜牧糞尿多元利用BTO案、南投縣政府有機廢棄物資源化中心BOT案，以及農業部鹽埔漁港加工冷鏈物流OT案等。

莊翠雲表示，上述案源項目涵蓋衛福醫療、水利、資源循環再利用等與民生相關的設施，顯示民間參與公共建設近年在提升民眾生活品質方面，扮演重要角色。

根據財政部統計，去年在中央及地方政府大力推動下，民間參與公共建設共簽約100件，投資金額達1876億元，為近10年來第3高水準。今年上半年方面，民間參與公共建設案件簽約56件，投資金額711億元；其中促參案有33件，簽約金額199億元，較去年同期增加超過6成。

財政部 長照

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