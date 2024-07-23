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富達亞太調查：投資人對現金熱情減弱 增持股票意願高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

富達國際「2024年亞太區投資人調查」顯示，由於近年現金資產的利率水準高於過去十多年，亞太區投資人普遍將近半（48%）資產配置於活存及定存。不過，由於預期未來六至12個月將展開降息周期，區內投資人對現金的熱情逐步減弱，股票正取而代之，成為投資人進入下個市場周期的首選。

基於股票向來可受惠降息周期，超過一半（53%）區內投資人有意增加股票投資，台灣（61%）、新加坡（60%）和澳洲（59%）尤其顯著。 此外，64%計畫投資可提供收益的資產，特別是台灣（74%）、澳洲（73%）和新加坡（72%）。

至於最受歡迎的三大資產，股票占首位，67%持有股票（特別是在香港、台灣和新加坡）；63%擁有定存（尤其是在中國大陸、香港和日本），58%持有保險產品（特別是在香港、台灣和新加坡）。

此調查於中國大陸、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行。其中，中國大陸及日本投資人相對保守，以定存為主要資產；香港和新加坡投資人偏好多元投資組合，並傾向增加股票配置；台灣投資人則最偏好股票和保險產品。

經過數年市場波動及通貨膨脹加劇，今年有更多投資人（50%，較2023年增加5%）對自身財務狀況感到「安穩」，特別是澳洲（68%）、香港（65%）和中國大陸（64%），但台灣投資人較為悲觀，僅15%感到「安穩」、74%表示「勉強收支平衡」。

問及投資目標，過半數（58%）亞太區投資人首重長期資本積累，超過四分之一（27%）著重定期收益。投資期間方面，37%亞太區投資人目標為5年以上，17%目標3至5年，只有5%目標少於6個月。無論投資目標或年期為何，普遍期望年回報達8%，其中台灣和澳洲投資人期望高於平均，分別為 9.5% 和 8.8%。

股票

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