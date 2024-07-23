獲客戶後勤服務訂單 裕慶決議購置舊金山倉庫、總交易金額4200萬美元

全球商用展示架領導廠裕慶-KY（6957）接獲客戶後勤服務訂單，董事會23日決議通過，購置舊金山倉庫不動產交易案，總交易金額為4,200萬美元，新倉庫面積較原有增加三分之一，預計2025年上半年啟用。

裕慶表示，此案可以滿足提供客戶分店包裝、倉儲管理服務，目前已手握多家客戶倉儲物流管理業務訂單實績，堆疊整體在手訂單規模，助力未來營運向上成長態勢可期。

裕慶指出，過往客戶皆是委託第三方物流，來進行後勤倉儲管理和門市展示架配送，但因物流公司對展示架的外觀和結構不熟悉，經常在運輸過程中容易損壞產品外觀，或影響客戶開店時程。

有鑑於此，客戶希望裕慶能擔任第三方物流的角色，為其提供後勤倉儲管理服務，此次決議購置美國舊金山倉庫，將可降低客戶貨櫃與倉管成本、運輸物流與人員配置，以及穩定交期以符合客戶開店規劃進程。

裕慶也藉此更凸顯在商用展示架業務，具備高客製化、靈活彈性服務利基，目前已接獲百貨、零售領域客戶分店包裝倉儲管理服務意願，並持續接獲多家客戶尋求業務合作契機，有助於穩固客戶長期業務黏著度，提升單一客戶接單金額規模。

展望未來營運，裕慶看好步入傳統商用展示架業務出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求，以及智能灌溉植物展示架新品出貨逐步放量，有望挹注未來營運保持成長態勢。

另一方面，隨著舊金山新倉庫據點預計2025年上半年啟用，延伸提供客戶良好集中運送、分店包裝與到店安裝等後勤服務，同時也有助於節省每年外租倉庫租金支出約0.4至0.7億元，進一步精進集團整體營運效率。