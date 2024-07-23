今年上半公發公司公私募規模6025億 創10年同期次高

金管會今天公布，2024年上半年公開發行公司公私募規模合計達新台幣6025.54億元，創近10年同期次高。國內募資資金用途中，充實營運資金金額1970.18億元，創10年新高，很大部分為金融保險業募資841.5億元，充實自有資本、強化資本結構。

金管會今天公布2024年上半年公開發行公司募資概況，公募、私募合計249件、金額達6025.54億元，創10年同期次高，僅次於2023年上半年的6884.72億元。

2024年上半年公開發行公司國內公募案件有190件，金額為4156.67億元，加上海外公募3件、金額448.71億元，合計共193件，規模4605.38億元。相較去年同期的185件、4721.07億元，今年上半年件數增加4.32%、規模減少2.45%。

金管會證期局主秘尚光琪分析，主要是去年上半年度大型募資案件較多，且去年普通公司債發行狀況較熱絡。

尚光琪進一步說明，私募案件共56件，金額為1420.15億元，占整體募資金額的23.57%，較去年同期的48件、金額2163.64億元，件數增加16.67%，金額減少34.36%，同樣是去年上半年度大型私募案件較多所致。

尚光琪指出，今年上半年公發公司辦理國內募集金額占總募金額的90.26%，海外募資為9.74%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

針對國內現金增資與發行公司債用途，尚光琪表示，今年上半年公發公司籌資用途以「充實營運資金」為大宗。

尚光琪說明，今年上半年公司募資用途中，充實營運資金達1970.18億元，占整體金額4183.08億元的47.1%，是10年統計以來的新高；其中，很大部分為金融保險業募集共841.5億元，用以充實自有資本，強化資本結構。

金額比重雙雙走低的「償還債款」與「擴充廠房設備」部分，尚光琪指出，今年上半年償還債款用途為91件、金額為1119.29億元，占整體金額為26.76%，創下10年統計以來新低。擴充廠房為20件、金額876.92億元，占整體金額20.96%，則為2020年以來新低。

尚光琪補充，企業當時募資情況如果有明確標的才會寫明確用途，其他一般原則上則會填寫充實營運資金。