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6月零售餐飲營業額續寫新高 最大變數是通膨會不會反撲

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部統計處對於7月餐飲業營業額的預估卻是相當微幅，年增率僅0.8%~3.8%。示意圖/聯合報系資料照片
經濟部統計處對於7月餐飲業營業額的預估卻是相當微幅，年增率僅0.8%~3.8%。示意圖/聯合報系資料照片

經濟部23日發布，6月零售業餐飲業營業額雙創歷年同月新高。其中，零售業年增3.9%、連34紅，為零售業史上最長的正成長周期，凸顯內需動能強。零售業上半年營業額2兆3,739億元，亦創歷年同期新高，年增3.2%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，關於接下來的內需動能，目前看起來應該是沒有很大變數，但需留意「通膨會不會反撲？」

黃偉傑表示，目前通膨下降速度好像沒有大家預期來得快，未來若受到極端氣候、地緣政治影響，可能會出現短期原物料價格波動情形，物價是否能如預期的穩定下滑，將是牽動下半年內需市場表現的重要變數。颱風也會影響，將造成短暫的CPI上漲。

此外，經濟部統計處預估7月零售業營業額年增可達3.7%~6.7%。黃偉傑說，這是因為今年中元節的落點和去年不一樣，今年是8月4日到8月18日，因此採買旺季可能會若在7月，但去年中元節則自8月16日才開始，由於採購時間點不一樣，因此對於今年7月零售業營業額的預測也高了一點，為4,051億元~4,168億元。

不過，相對的經濟部統計處對於7月餐飲業營業額的預估卻是相當微幅，年增率僅0.8%~3.8%。對此，黃偉傑說，因為今年7月周六日假期只有八天，去年則有十天，假日天數愈多，出遊、聚餐、喝飲料都會促使餐飲業營業額增加，但由於去年基期較高影響，所以做了一個比較保守的估計。

批發業方面，6月營業額1兆582億元，為歷年同月次高，年增8.5%，連四月正成長，主因機械器具批發業受惠AI設備出貨動能，年增19.9%。今年上半年批發業營業額6兆2,417億元，為歷年同月次高，僅次於2022年，年增9.9%，

黃偉傑表示，目前批發業動能應該是會持續，下半年若沒有任何意外情況發生， 出口動能也好，加上工業生產也預估下半年有望逐季增長，在「內需平穩、外需增強」的情況下，預期批發業下半年表現會相當不錯。

零售業 餐飲業

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